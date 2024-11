W sobotę rano Horska Zahranna Służba - odpowiedniczka naszego GOPR - otrzymała zgłoszenie o grupie Polaków, którzy utknęli na drodze Tatarki pod Gerlachem. Okazało się, że turyści nie mieli sprzętu wspinaczkowego, wymaganego na tak trudnym szlaku.

Grupę prowadził jeden z członków, który nagle spadł w trakcie wędrówki. Reszta straciła z nim wszelki kontakt i nie potrafili samemu gdziekolwiek się przemieścić.

Słowackie Tatry. Polacy utknęli pod szczytem Gerlachu

O pomoc poproszono ratowników z Popradu. Niestety, helikoptery nie mogły zostać wykorzystane ze względu na silne porywy wiatru i słabą widoczność. Dwie grupy, wysłane na odsiecz, musiały dotrzeć do potrzebujących drogą lądową.

Po wejściu na szlak odnaleziono ciało mężczyzny, który zmarł w wyniku upadku. Po kilku metrach ratownicy natknęli się na kolejnego turystę z grupy, który był skrajnie wyziębiony. Po kolejnych 300 metrach znaleziono pozostałe dwie osoby.

"Mężczyzna i kobieta nie byli w stanie samodzielnie kontynuować podróży. Zapewniono im niezbędną opiekę. Po rozgrzewce ratownicy górscy wyposażyli ich niezbędny sprzęt" - przekazuje Horska Zahranna Sluzba.

Słowacja. Turysta z Polski zginął na szlaku w Tatrach

Przy pomocy techniki linowej turyści zostali eskortowani do Przełęczy Tetmajera, a następnie zeszli do Doliny Batyżowieckiej. Akcję ratunkową utrudniał silny wiatr oraz cienka warstwa lodu, która pokryła skalistą ścieżkę. Po trudnym zejściu do doliny turystów przewieziono autem terenowym do Starego Smokowca.

Zwłoki mężczyzny, który spadł, zostało przetransportowane w niedzielę, już po poprawie warunków atmosferycznych. Przekazano je funkcjonariuszom słowackiej policji, która ustali przyczyny nieszczęśliwego zdarzenia.