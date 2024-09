Tajemnicze dźwięki nawiedzają Tatry. Turyści są zaniepokojeni

Turyści w Tatrach czują niepokój. We wrześniu region ten nawiedzają tajemnicze dźwięki dochodzące z lasów. Czy to legendarne upiory, czy jednak co innego? Okazuje się, że przyczyna głośnych i tajemniczych dźwięków jest prozaiczna. Kto opowiada za ryki niepokojące podróżników i turystów?

Wrzesień to czas, w którym wielu turystów wybiera Tatry i Podhale na miejsce swojego wypoczynku. Wciąż można cieszyć się dobrą pogodą oraz chłonąć piękno przyrody. W tygodniach tych jednak wielu odwiedzających południe Polski jest zaniepokojonych.

Podczas spacerów po górach z lasów dobiegają tajemnicze dźwięki. Budzą one lęk wśród niezorientowanych turystów. Co odpowiada za hałas generowany w tatrzańskich lasach?

Dziwne dźwięki w Tatrach. Nie ma powodów do obaw

Okazuje się, że nie ma powodów do obaw. To żadne niedźwiedzie, mityczne stworzenia i legendarne upiory. Przyczyna hałasu jest zupełnie inna. Jak informuje portal o2, we wrześniu w lasach polskich gór ma miejsce wielkie rykowisko. To pora godowa jeleni. Głośne ryki są charakterystyczne dla tego okresu.

ZOBACZ: Niezwykłe zdjęcia leśników. "Latające" jelenie

Jelenie walczą o względy samic i popisują się repertuarem donośnych dźwięków. Do tego prezentują efektowne poroże. Wszystko po to, aby zdobyć uznanie swojej wybranki i z sukcesem zakończyć gody. Głośne ryczenie jeleni z jednej strony wabi partnerki, a z drugiej odstrasza inne samce. W skrajnych przypadkach jest to nawoływanie do walki o to, kto jest godzien względów swojej wybranki.

Jak długo trwa rykowisko jeleni w Tatrach?

Standardowo rykowisko w Tatrach rozpoczyna się w połowie września i trwa do połowy października. To czas wzmożonej aktywności jeleniowatych, stąd też charakterystyczne ryki z lasu. Można usłyszeć je zarówno podczas górskiej wędrówki, jak i z okien wynajętego pokoju w górach. Na szczęście nie ma się o co martwić.

Jeżeli zachowamy ostrożność i odpowiedzialność, to nic nikomu nie grozi. Jelenie ryczące i walczące na halach ponad lasami to piękny widok. Podczas wędrówki można mieć szczęście i natknąć się na taki spektakl. To prawdziwy cud natury.

Nie wolno niepokoić dzikich zwierząt

W czasie jeleniego rykowiska należy postępować odpowiedzialnie. Przede wszystkim nie wolno niepokoić dzikich zwierząt. Jelenie to zwierzęta o dużej masie. Do tego są bardzo sprawne i szybkie. To sprawia, że zaniepokojone mogą stanowić realne zagrożenie dla człowieka. Właśnie dlatego nie wolno zbaczać z trasy i warto mieść oczy i uszy otwarte. Jeżeli w trakcie wędrówki zauważy się dzikie zwierzę, to należy ostrożnie się wycofać, nie odwracając się plecami do niego.

ZOBACZ: Dlaczego zwierzęta bywają "pod wpływem"? Leśnik wyjaśnia



Ponadto w tatrzańskie lasy lepiej wybierać się z osobą towarzyszącą. Pod żadnym pozorem nie wolno dzieci puszczać samemu. Zabronione jest również dokarmianie dzikiej zwierzyny. Ta w lesie czuje się doskonale i z pewnością sobie poradzi. Jeżeli zwierzę jest ranne, to należy powiadomić odpowiednie służby.

W tym okresie nie wolno chodzić nocą po Tatrzańskim Parku Narodowym

Tatrzańskie trasy co roku cieszą się dużym zainteresowaniem turystów i fanów gór. Nic w tym dziwnego. W końcu to jeden z najpiękniejszych zakątków w Polsce. Podczas pobytu w Tatrzańskim Parku Narodowym należy stosować się do przepisów. Te wskazują na to, że od 1 marca do 30 listopada obowiązuje kategoryczny zakaz poruszania się po szlakach parku w czasie od zmierzchu do świtu.

Wszystko po to, aby zapewnić zwierzętom odpowiednie warunki bytowe i nadmiernie ich nie niepokoić. Ponadto w ten sposób redukuje się ryzyko spotkania po zmroku dzikiego zwierzęcia, co może być groźne. Tajemnica tatrzańskich dźwięków została wyjaśniona. To ryczące jelenie, które odbywają gody.

WIDEO: "Miasto jest w ruinie". Poseł PiS o rodzinnej miejscowości Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red / polsatnews.pl