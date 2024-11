Finlandia wdrożyła innowacyjne rozwiązanie na stokach narciarskich, aby wszystkie ośrodki mogły się utrzymać bez konieczności produkcji sztucznego śniegu.

Zainwestowano w maty z polistyrenu ekstrudowanego zwanego także styrodurem. To materiał ze spienionego polistyrenu, który służy do izolowania powierzchni. Jest bardzo wytrzymały i nie nasiąka, dzięki czemu można go używać do przechowywania śniegu.

Kryzys klimatyczny. Ośrodki narciarskie muszą zbierać stary śnieg

Wspomniane maty były używane w ostatnich sezonach w ośrodkach w Kittilä i w Kuusamo. W tym roku producent mat - Snow Secure - po raz pierwszy dostarczył swój produkt poza granice kraju.

W nadchodzącym wielkimi krokami sezonie z jego rozwiązania skorzystają ośrodki w norweskim Krokelvdalen w Norwegii, szwajcarskim Sastal, a w późniejszym czasie także Sierra Nevada w Hiszpanii i paru lokalizacjach z USA.

ZOBACZ: "Ludzi przestaje być stać". Posłanka reaguje na słowa minister klimatu

Resorty, które chcą mieć pewność, że nie zabraknie im śniegu na początek sezonu, muszą zebrać biały puch pod koniec poprzedniego. Następnie trzeba go zabezpieczyć matami izolacyjnymi.

Maty izolacyjne do zbierania śniegu. Nowoczesna technologia na stokach

Marko Mustonen, kierownik ds. biznesowych ośrodka Levi w Kittilä, powiedział, że zimy są coraz mniej przewidywalne i wiele ośrodków nie otwiera się na czas, ponieważ najzwyczajniej brakuje im śniegu. Z kolei Antti Lauslahti, szef Snow Secure, powiedział "The Guardian", że dzięki matom można lepiej zaplanować otwarcie sezonu i pozwolić turystom na rezerwacje z większym wyprzedzeniem.

ZOBACZ: Zbliża się zima. Dowody nawet u bobra znad Morskiego Oka

W zeszłym miesiącu francuski ośrodek narciarski Alpe du Grand Serre w departamencie Isère ogłosił, że został zmuszony do zamknięcia, ponieważ ma problemy z utrzymaniem śniegu. Za tym rozwiązaniem, głosowali lokalni radni, podkreślając, że władz nie stać na dofinasowanie. Decyzja spowoduje, że co najmniej 200 osób straci pracę.

aba/wka / polsatnews.pl