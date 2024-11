W poprawnie funkcjonującym organizmie insulina rozkłada glukozę we krwi tak, by ta dostarczała ciału energii. Jeśli jednak ktoś choruje na cukrzycę i nie ma odpowiedniej ilości insuliny, organizm, nie mogąc zyskać "paliwa" z glukozy, wykorzystuje do tego celu tłuszcz. W procesie jego rozkładu pojawiają się produkty uboczne, zwane ketonami.

Jednym z ketonów jest aceton. Jak można się domyślić, to właśnie ten związek odpowiada za słodkawy, charakterystyczny oddech. Potwierdzeniem występowania tej dolegliwości mogą być inne towarzyszące objawy. Składają się na nie:

częste oddawanie moczu,

nudności i wymioty,

osłabienie, senność,

kłopoty z oddychaniem,

dezorientacja, zaburzenia świadomości,

wystąpienie rumieńca kwasiczego (zaczerwienione policzki),

ciągłe odczuwanie pragnienia.

Kwasica ketonowa. Kończy się hospitalizacją

Kto jest narażony na kwasicę ketonową? Są to między innymi chorzy na cukrzycę typu 1. Dotyczy to też osób, które przyjmują niewystarczającą dla organizmu ilość insuliny oraz leczących się za pomocą inhibitorów SGLT2.

Inne choroby towarzyszące wystąpieniu kwasicy to między innymi infekcje, takie jak przeziębienie lub grypa, zawał serca, udar, zapalenie trzustki, a także nadużywanie narkotyków, spożywanie alkoholu czy nieprawidłowe odżywianie.

Wystąpienie kwasicy wymaga pilnego kontaktu z lekarzem. Portal Medical News Today podkreśla, że u diabetyków objawy kwasicy kończą się przeważnie pobytem w szpitalu, gdzie pacjentowi podaje się insulinę i uzupełnia płyny.

Acetonowy oddech. To niekoniecznie musi być cukrzyca

Jeśli ktoś ma oddech przywodzący na myśl kwaśne jabłka, nie oznacza to, że na pewno ma cukrzycę. Bywa, że towarzyszy on również stosowaniu diety ketogenicznej, która charakteryzuje się wysoką zawartością tłuszczu, a niską ilością węglowodanów. Wówczas to ciało za kluczowe "paliwo" uznaje właśnie tłuszcze, co prowadzi do wzrostu ilości ketonów, a tym samym wpływa na oddech.

Analizy sugerują, że na poziom acetonu w oddechu zdrowej osoby wpływa utrata wagi związana z jadłospisem keto, co wskazano w czasopiśmie medycznym "Obesity". Warto więc pamiętać, że nie jest to dieta wskazana dla każdego, a wśród niepożądanych efektów jej stosowania mogą wystąpić bóle głowy, przemęczenie, bezsenność czy zaparcia.

Kwasica ketonowa może także wystąpić w związku z nadużywaniem alkoholu. Najczęściej pojawia się, gdy ktoś codziennie przyjmuje dużą ilość alkoholu, wymiotuje i nie je. W przypadku uzależnienia skutki takiej dolegliwości mogą być tragiczne.

Wracając do objawów "oddechowych" przy cukrzycy, woń z ust może też oznaczać stan przedcukrzycowy - wynika z badań ogłoszonych przez naukowców z Uniwersytetu Teksańskiego w czasopiśmie "Diabetes Care". Naukowcy oceniają, że daje to możliwość masowego testowania pod tym kątem, na przykład dzieci.

red. / polsatnews.pl