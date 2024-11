Chiny budują statek z dużym i płaskim dachem, a więc najpewniej lotniskowiec - poinformowało CNN, które dotarło do zdjęć satelitarnych Planet Labs. Ukazują one, co dzieje się w stoczni na terenie prowincji Guangdong. Stacja podkreśliła, iż ChRL w ostatnim czasie coraz częściej konstruuje bardzo zaawansowane okręty wojenne, dorównujące technologią lotniskowcom USA.

Tymczasem jednak nowa jednostka wyróżnia się znacząco od poprzednich. - Ma nieco nietypowy kształt i rozmiar. Jest znacznie mniejszy od poprzednich chińskich lotniskowców morskich - opisał Thomas Shugart, były dowódca okrętu podwodnego marynarki wojennej USA, obecnie pracownik naukowy Centrum Nowego Bezpieczeństwa Amerykańskiego.

Chiny. Powstaje zagadkowy statek. Eksperci mają pierwsze przypuszczenia

Zdaniem eksperta statek jest tak mały, że można przypuszczać, iż jest to pierwszy cywilny lotniskowiec "wykorzystywany do pewnego rodzaju badań". Natomiast według Carla Schustera, byłego dyrektora operacyjnego w Joint Intelligence Center, będzie on stanowił niedrogie uzupełnienie dla marynarki wojennej i może służyć do różnych celów.

- Biorąc pod uwagę jego lekką konstrukcję, okręt mógłby służyć jako lotniskowiec dla śmigłowców i dronów dla Chińskiej Straży Przybrzeżnej, która coraz częściej jest wykorzystywana jako siła quasi-wojskowa - powiedział Schuster.

Największy chiński lotniskowiec to Fujian. Na morze po raz pierwszy wyszedł 1 maja tego roku i jest to pierwsza tego typu jednostka zaprojektowana od podstaw w Państwie Środka. W przeciwieństwie do swoich poprzedników nie wykorzystuje technologii sowieckich, lecz amerykańskie.

Chiny inwestują w lotniskowce. Chcą zwiększać ich zdolność bojową

Fujian ustępuje tylko statkom z United States Navy. Eksperci twierdzą, że może dołączyć do floty Marynarki Wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej do 2026 roku.

Jak podała państwowa agencja informacyjna Xinhua, pod koniec października dwa inne lotniskowce - Liaoning i Shandong - ukończyły pierwsze w historii ćwiczenia z udziałem dwóch tego rodzaju statków. Ćwiczenia przeprowadzone na Morzu Południowochińskim miały na celu "zwiększenie zintegrowanej zdolności bojowej formacji lotniskowców".