Chiny chcą zwiększyć liczbę urodzeń. W tym celu Rada Państwa zdecydowała o wprowadzeniu szeregu zmian, które mają zachęcić obywateli do posiadania więcej niż jednego dziecka. Zostanie wzmocniona polityka prorodzinna, a kraj chce budować "nową kulturę małżeństwa i rodzenia dzieci". Jeszcze kilka lat temu Pekin wspierał i promował rodziny z jednym dzieckiem i dążył do wyhamowania liczby urodzeń.

Chińska Rada Państwa zdecydowała o wprowadzeniu szeregu działań mających na celu wzmocnienie polityki prorodzinnej, prowadzącej do wzrostu liczby urodzeń - informuje agencja prasowa Xinhua. Plan zakłada wsparcie porodów i promowanie "społeczeństwa przyjaznego porodom".

W Chinach rodzi się za mało dzieci. Rząd chce to zmienić

Środki mają obejmować większe wsparcie dla usług porodowych, opieki nad dziećmi, ale też zwiększenie środków potrzebnych na wsparcie w zakresie edukacji. Według zapowiedzi plan ma objąć także rozwój świadomości w zakresie mieszkalnictwa i zatrudnienia oraz aktywne budowanie "nowej kultury małżeństwa i rodzenia dzieci".

Jeszcze kilka lat temu Chiny promowały zupełnie inny model rodziny. W latach 1980-2015 prowadzono kontrolę populacji i wspierano rodziny z jednym dzieckiem. Wówczas jeśli, ktoś chciał mieć więcej pociech, musiał liczyć się z przykrymi konsekwencjami jak np. kary finansowe, dodatkowe opłaty za edukację czy brak premii w pracy.

ZOBACZ: Północnokoreańscy żołnierze w Rosji. Chiny przerywają milczenie

W czasie tej polityki dochodziło do naruszeń i łamania praw człowieka. Kobiety były zmuszane do usuwania ciąży, a na terenach wiejskich dochodziło również do zabójstw narodzonych dzieci - głównie dziewczynek. Na porządku dziennym było również przekupstwo i oddawanie dzieci do sierocińców.

Kontrowersyjna polityka została zakończona w 2015 roku, a już rok później Chiny odczuły jej konsekwencje. W 2016 roku populacja Państwa Środka zaczęła się kurczyć. W 2021 roku władze zezwoliły na posiadanie nawet trójki dzieci, ale w kolejnych latach zaobserwowano jedynie spadające zainteresowanie posiadaniem większej liczby dzieci.

Rodziny mogły posiadać tylko jedno dziecko. Konsekwencje odczuwalne do dziś

W 2023 roku w Chinach urodziło się 9,02 mln dzieci, co oznacza spadek o 5,6 proc. z 9,56 mln w 2022 roku. Dane pochodzące z Narodowego Biura Statystycznego wskazują również na rekordowo niski wskaźnik urodzeń na poziomie 6,39 urodzeń na 1000 osób. Dla porównania w 2022 roku wynosił on 6,77. Do tego w ubiegłym roku wskaźnik zgonów osiągnął najwyższy poziom od czasów rewolucji kulturalnej z lat 60. XX wieku.

Na populację Chińczyków miał również wpływ COVID-19. Niezwykle restrykcyjna polityka oraz późniejsze nagłe zniesienie wszelkich obostrzeń sprawiły doprowadziły do śmierci setki tysięcy osób. Co prawda Pekin nie podał dokładnych liczb, ale według szacunków ekspertów pandemia mogła pochłonąć nawet kilka mln obywateli.