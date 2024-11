Potężne wichury w Polsce. Strażacy wyjeżdżali kilkadziesiąt razy

Strażacy w woj. warmińsko-mazurskim od rana jeżdżą do usuwania skutków wichur w regionie. Odnotowali około 50 tego typu zdarzeń - poinformował dyżurny straży pożarnej.

Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie poinformował, że strażacy z woj. warmińsko-mazurskiego od kilku godzin pracują przy usuwaniu skutków silnego wiatru.

Interwencje dotyczą przede wszystkim połamanych konarów i przewróconych drzew. Strażacy usuwają je z dróg. Usunięto już ponad 30 tego typu wiatrołomów, kolejne zgłoszenia czekają na realizację. W sumie takich zgłoszeń jest około 50.

Dyżurny straży pożarnej podkreślił, że nikt nie został ranny, na razie żaden z wiatrołomów nie uszkodził budynków, czy samochodów.

Według służb meteorologicznych wiatr ucichnie ok. 3 nad ranem. Do tej pory podmuchy osiągają momentami prędkość do 95 km na godz.

Silny wiatr na Pomorzu. "Wejście na własną odpowiedzialność"

Wieje także na Pomorzu. "Wejście na teren nekropolii na własną odpowiedzialność" - takie ostrzeżenia pojawiły się na komunalnych cmentarzach w Gdańsku.

Na wybrzeżu obowiązują ostrzeżenia II stopnia przed silnym wiatrem. Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej średnia prędkość wiatru wynosić będzie 50 km/h. W porywach będzie to jednak nawet 100 km/h.



Na wszystkich komunalnych cmentarzach w Gdańsku pojawiły się tabliczki z ostrzeżeniami. "Uwaga! Ze względu na silny wiatr przebywanie na cmentarzu może grozić niebezpieczeństwem! Wejście na teren nekropolii na własną odpowiedzialność" - czytamy.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, który jest zarządcą komunalnych nekropolii, prosi o rozważenie przełożenia wizyty na cmentarzach lub przebywanie w niezadrzewionych miejscach.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa również wydało alert dla części województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. "Uwaga! Dziś (01.11) prognozowany silny i porywisty wiatr. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz wolno stojące rzeczy" - poinformowano.

