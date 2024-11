Na wybrzeżu obowiązują ostrzeżenia II stopnia przed silnym wiatrem. Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej średnia prędkość wiatru wynosić będzie 50 km/h. W porywach będzie to jednak nawet 100 km/h.

W związku z niebezpiecznymi warunkami atmosferycznymi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zaapelowała do odwiedzających cmentarze.

"Do 17:00 będzie wiało do ok. 65 km/h, pojawi się też deszcz. Uspokoi się dopiero po 22:00. Jeśli możecie, przełóżcie wizytę na cmentarzu na juro i niedzielę. Jeśli jednak wybieracie się dzisiaj w odwiedziny do bliskich, proszę was o zachowanie szczególnej ostrożności" - napisała w mediach społecznościowych.

Wszystkich Świętych. Silny wiatr w Gdańsku. "Wejście na własną odpowiedzialność"

Na wszystkich komunalnych cmentarzach w Gdańsku pojawiły się tabliczki z ostrzeżeniami. "Uwaga! Ze względu na silny wiatr przebywanie na cmentarzu może grozić niebezpieczeństwem! Wejście na teren nekropolii na własną odpowiedzialność" - czytamy.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, który jest zarządcą komunalnych nekropolii, prosi o rozważenie przełożenia wizyty na cmentarzach lub przebywanie w niezadrzewionych miejscach.

Do apeli dołączają się również strażacy. - Jest jeszcze drugi listopada, który jest takim dniem zadumy. Warto również wziąć ten dzień pod uwagę, ponieważ wydano ostrzeżenia meteorologiczne, mówiące o silnych wiatrach, zwłaszcza w strefie brzegowej - mówi w rozmowie z Polsat News kpt. Jakub Friedenberger z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku.

Przypomina, że wiatr wiejący z prędkością 100 km/h może być poważnym zagrożeniem. - Wiele cmentarzy jest na terenach zalesionych, są to często stare parki, jest tam dużo starego drzewostanu. Istnieje pewne ryzyko, ze drzewa mogą się łamać, mogą spadać gałęzie - dodaje strażak.

