W Wielkiej Brytanii wykryto pierwszy w tym kraju przypadek mpox wywołany nowym wariantem wirusa (kladem 1b). Kilka tygodni temu WHO alarmowała o "globalnym stanie zagrożenia" po tym, jak wariant ten rozprzestrzenił się w afrykańskich krajach. Agencja zdrowia uspokoiła jednak, że na Wyspach sytuacja nie wydaje się być bardzo groźna.

W Wielkiej Brytanii wykryto pierwszy przypadek nowego wariantu mpox - przekazał Reuters. To dokładnie ten wariant - klad 1b - o którym Światową Organizację Zdrowia (WHO) informowała w sierpniu.

WHO wprowadziła "globalny stan zagrożenia" zdrowia po tym, jak wybuch epidemii w Demokratycznej Republice Konga rozprzestrzenił się na sąsiednie kraje w Afryce.

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA) uspokoiła jednak mieszkańców Wysp - oceniła, że ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa pozostaje niskie.

Zarażona mpox osoba wróciła do Wielkiej Brytanii 21 października po podróży do krajów dotkniętych epidemią tej choroby w Afryce. Wkrótce wystąpiły u niej objawy podobne do grypy, a następnie wysypka.

27 października po wizycie na oddziale ratunkowym wykonano wymaz, który potwierdził zarażenie. Obecnie chory przebywa na oddziale chorób zakaźnych o wysokim ryzyku w londyńskim szpitalu Royal Free.

UKHSA i inne organizacje analizują, z kim miała styczność zarażona osoba, a jej najbliższemu otoczeniu zostaną zaoferowane testy na mpox, szczepienia oraz porady dotyczące opieki zdrowotnej, gdyby okazało się, że zostali oni zarażeni kladem 1b.

Mpox - co o niej wiadomo

Mpox (dawna nazwa: ospa małpia) to choroba zakaźna wywoływana przez MPXV, który występuje w kilku wariantach (tzw. klady). Warianty te (klady Ia i Ib oraz II) różnią się zakaźnością, rozpowszechnieniem geograficznym oraz powodują zachorowania o zróżnicowanym przebiegu klinicznym.

Wirus wnika do organizmu człowieka przez uszkodzoną skórę lub błony śluzowe. Transmisja wirusa z człowieka na człowieka następuje poprzez bliski kontakt ze zmianami na skórze lub błonach śluzowych osoby zakażonej, dlatego do zakażenia może dojść np. podczas kontaktów seksualnych. Możliwe jest także zakażenie drogą kropelkową podczas długotrwałego kontaktu twarzą w twarz.

Objawy pojawiają się zwykle w ciągu 6–13 dni (do 21 dni) po zakażeniu i obejmują m.in. gorączkę, dreszcze czy charakterystyczną wysypkę.

W większości przypadków zakażeń obserwuje się łagodnie lub umiarkowanie nasilone objawy kliniczne, a zachorowania kończą się całkowitym wyzdrowieniem, zdarzają się jednak przypadki śmiertelne. We wrześniu WHO zaakceptowała szczepionkę na mpox.