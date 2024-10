1 listopada w Krakowie można spodziewać się łagodnej i przyjemnej pogody, z niewielkim zachmurzeniem i bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie około 17,5 st. Celsjusza, a minimalna 8,3 st. Wschód słońca nastąpi o godzinie 6:28, a zachód o 16:18. Prędkość wiatru osiągnie do 22,8 km/h, co sprawi, że dzień będzie odczuwalnie rześki.

Poranek w Krakowie rozpocznie się umiarkowanym zachmurzeniem. Od wschodu słońca do godziny 11 temperatura wzrośnie z 8,5 do 16,1 st. Celsjusza. Odczuwalna temperatura będzie oscylować między 6,4 a 15,1 st.. Wiatr z południowego zachodu osiągnie do 20,4 km/h.

Popołudniowa prognoza dla Krakowa

W godzinach popołudniowych, od 12 do 17, krakowskie niebo będzie niemal bezchmurne. Temperatura maksymalna 17,5 st., a odczuwalna 16,6 st. Będzie wiało z prędkością do 22,8 km/h, co może nieco obniżać odczuwalną temperaturę. Warto zatem zaopatrzyć się w lekki sweter lub kurtkę podczas spacerów.

Wieczór i noc w Krakowie

Wieczór i noc przyniosą dalsze spadki temperatury. Między 18 a północą temperatura obniży się z 12,2 do 11,1 st., a odczuwalna do 10,2 st. Niebo pozostanie bezchmurne, a wiatr będzie nieco łagodniejszy, osiągając prędkość około 17,2 km/h.

Tekstowa prognoza godzinowa

Od 6:00 do 9:00 temperatura wzrośnie z 8,3 do 12,4 st. Celsjusza, przy umiarkowanym zachmurzeniu. Wiatr będzie wiał z prędkością od 12,2 do 16,4 km/h.

Między 10:00 a 13:00 temperatura wzrośnie z 14,5 do 17,5 st., z niewielkim zachmurzeniem. Wiatr osiągnie prędkość 22,8 km/h.

Od 14:00 do 17:00 temperatura spadnie do 13,0 st., a niebo będzie bezchmurne. Wiatr z prędkością do 21 km/h.

W godzinach wieczornych, od 18:00 do 21:00, temperatura wyniesie od 12,2 do 11,2 st. Wiatr będzie wiał z prędkością od 16,7 do 18,3 km/h.

Późnym wieczorem, od 22:00 do 23:00, temperatura utrzyma się na poziomie około 11,5 st., z bezchmurnym niebem i wiatrem o prędkości do 21,6 km/h.

Porównanie historyczne

W porównaniu z ostatnimi pięcioma dniami 1 listopada będzie cieplejszy i przyjemniejszy. W minionym tygodniu temperatury wahały się między 8,6 a 12,74 st. z dużym zachmurzeniem. Piątek przyniesie więc znaczną poprawę pogody, zachęcając do aktywności na świeżym powietrzu.

