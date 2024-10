- Ludzie mnie zaczepiają i pytają, co z tą Lewicą się porobiło, że prawdziwa lewica odeszła z koalicji? - mówił Michał Kobosko. Jego zdaniem partia Włodzimierza Czarzastego traktowana jest jako "nie wiadomo co". Słowa europosła skomentowała Anna Maria Żukowska. "No popatrz, a mnie ludzie pytają, czemu Trzecia Droga smaruje deweloperom" - napisała, nawiązując do burzy wokół dymisji Jacka Tomczaka.