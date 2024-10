- Muszę połączyć w tym budynku dwie rzeczy: waszą wolność pracy i charakter tego miejsca, który jest specyficzny - tłumaczył dziennikarzom Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu przyznał, że ostatnia sytuacja, gdy wyproszono dziennikarkę sprzed jego gabinetu, nie powinna mieć miejsca. - Doszło do nieporozumienia, za które przepraszam - dodał.

We wtorek Straż Marszałkowska wyprosiła dziennikarkę z korytarza marszałkowskiego, gdy czekała ona na Szymona Hołownię. Jako powód podano zarządzenie wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość.

Mówi ono, że dziennikarze chcący nagrywać wypowiedzi i wywiady na I piętrze hallu budynku A muszą mieć zgodę Marszałka Senatu. Pojawiły się obawy o ograniczenia pracy mediów, jak za rządów PiS, ale Szymon Hołownia kategorycznie temu zaprzecza.

Szymon Hołownia ogranicza media? Marszałek zaprzecza

- To jest zarządzenie marszałka Komorowskiego, mówiąc szczerze ja się formalnym brzmieniem zarządzeń poprzednich marszałków nie zajmuje, zajmuje się tym, co jest stanem faktycznym. Przecież jedną z moich pierwszych decyzji było otwarcie korytarza marszałkowskiego. Wcześniej były kotary, były strażnicy, teraz możecie po tym korytarzu chodzić i wykonywać swoją pracę - tłumaczył w środę Szymon Hołownia.

Gdy Hołownia został marszałkiem Sejmu jedną z jego pierwszych decyzji było usunięcie barierek, które znajdowały się na ul. Wiejskiej Polityk zarządził również usunięcie kotar i straży, która za rządów PiS blokowała wejście do korytarza marszałkowskiego.

Marszałek Sejmu nawiązując do wtorkowego incydentu dodał, że takie sytuacje będą miały miejsce, ponieważ jest to budynek, gdzie funkcjonariusze publiczni wykonują swoją pracę.

- Jeżeli w Sejmie będzie się działa historia, która jest z innego zakresu niż wolność mediów - bo my też robimy inne rzeczy, różne procedury są uruchamiane - będzie czasem przychodził strażnik i prosił was o odsunięcie się z korytarza - wyjaśnił. - No i wtedy, albo ufacie strażnikowi, że ma jakiś powód, albo myślicie, że ja jestem marszałkiem Kuchcińskim, który chce przed wami uciekać - dodał Hołownia.

Marszałek Sejmu przeprasza dziennikarzy. "Ja was kocham"

Lider Trzeciej Drogi zwrócił się też z prośbą do dziennikarzy. - Jeśli umawiamy się na wypowiedzi, to umawiajmy się na wypowiedzi. Nie stawiajcie mnie czy innych osób, w sytuacji, gdzie wychodząc z gabinetu w różnych sytuacjach i potrzebach od razu mamy konferencję prasową. Jest tu przestrzeń, aby umówić się ze sobą na nagrania - zaapelował.

Hołownia zapowiedział, że zanim zmieni zarządzenie, na które powołała się straż marszałkowska musi się z nim zapoznać. - Jeśli jest tam mowa, że straż może poprosić o opuszczenie korytarza marszałkowskiego ze względu na inne czynności, które w danym momencie mają miejsce w korytarzu to zarządzenie ma sens, jeśli okaże się, że służy, aby ograniczać pracę mediów, to nie ma sensu - powiedział.

- Ale proszę mnie rozumieć, bo muszę połączyć w tym budynku dwie rzeczy: waszą wolność pracy i charakter tego miejsca, który jest specyficzny. Rozumiem, że doszło wczoraj do nieporozumienia, za które przepraszam - dodał i podkreślił, że jeśli media chcą współpracować z politykami, to muszą się z nimi dogadywać.

- Umówmy się, macie dostęp tam, gdzie chcecie, możemy nagrywać setki (krótkie wypowiedzi dla mediów - red.) w korytarzy marszałkowskim, jeśli straż nas prosi o przesunięcie, to się przesuwamy, a jeżeli chcecie ode mnie setkę, to się ze mną umówcie i będziemy rozmawiać - podsumował.

Na koniec Hołownia zażartował, że poza udręczaniem dziennikarzy w Sejmie również czyta artykuły na swój. - Jestem najdłużej się kończącym politykiem w Polsce - mówił. Jedna z dziennikarek zwróciła uwagę, że w tej sytuacji ironie jest zbędna. - No ja wiem pani redaktor. Głupio wyszło, wiecie, że was kocham - dodał.