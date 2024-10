Białoruś we wrześniu 2025 roku przeprowadzi manewry wojskowe z udziałem wojsk krajów należących do Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB). Decyzja ogłoszona została w trakcie spotkania białoruskiego ministra obrony Wiktara Chrenina z sekretarzem generalnym OUBZ Imangalim Tasmagambetowem.

Kwestia organizacji manewrów, jak wynika z komunikatu białoruskiego resortu obrony, była przedmiotem negocjacji przedstawicieli wojsk państw członkowskich poradzieckiej Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ). Mundurowym udało się dojść do porozumienia i seria ćwiczeń zorganizowana zostanie na białoruskich poligonach, również tych na zachodzie kraju, we wrześniu przyszłego roku.

Jak przekazał minister obrony Białorusi Wiktar Chrenin wśród zaplanowanych ćwiczeń znajdują m.in. "Interakcja-2025", "Poszukiwanie-2025", "Eszelon-2025". Polityk nie udzielił jednak szczegółowych informacji na temat liczebności wojsk, które zaangażowane będą w manewry, ani też ich charakteru.

W skład Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, która to jest sojuszem wojskowo-politycznym wchodzą obecnie: Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja i Tadżykistan. Najprawdopodobniej w białoruskich bazach nie pojawią się armeńscy żołnierze. Władze w Erywaniu kilkukrotnie sugerowały, że są gotowe opuścić organizację ze względu na problemy z relacjach z Mińskiem.

Ćwiczenia "Zapad-2025". Wspólne manewry wojskowe Rosji i Białorusi

Kilka dni wcześniej minister obrony Białorusi Wiktar Chrzenin poinformował o porozumieniu w sprawie organizacji wspólnych rosyjsko-białoruskich manewrów "Zapad-2025".

- Obecnie sztaby generalne naszych Sił Zbrojnych rozpoczęły przygotowania. Ćwiczenie to będzie głównym wydarzeniem wspólnego szkolenia wojskowych organów dowodzenia i kontroli oraz żołnierzy w 2025 roku. Stworzy to warunki do dalszego doskonalenia obecnego systemu zapewniania bezpieczeństwa militarnego Państwa Związkowego - podkreślił.

Jednocześnie szef resortu obrony Białorusi podkreślił, że przedstawiciele armii obydwu krajów ustalili szczegóły wielu inicjatyw, które podjęte zostaną w nadchodzących miesiącach.

- Zatwierdzono kolejny plan współpracy dwustronnej, który przewiduje ponad 160 wspólnych wydarzeń. Członkowie zarządu omawiali perspektywy współpracy wojskowo-technicznej oraz postęp w realizacji programów Państwa Związkowego - podsumował.