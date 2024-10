Białoruś zorganizuje wybory prezydenckie. Podano datę

Najbliższy sojusznik Rosji, Białoruś, zorganizuje kolejne wybory prezydenckie. Głosowanie wyznaczono na 26 stycznia 2025 r., co zatwierdzić miał białoruski parlament.

Ostatni raz Białorusini poszli do urn w 2020 r. i wówczas mieli opowiedzieć się ponownie za wyborem Aleksandra Łukaszenki. Opinia międzynarodowa ma jednak uzasadnione wątpliwości co do uczciwości wyborów, które spowodowały zresztą liczne demonstracje. Były to największe masowe protesty w historii Białorusi.

Białoruś. Wybory prezydenckie. Rywalka Łukaszenki opuściła kraj

W czasie demonstracji aresztowanych zostały tysiące Białorusinów, a niektórzy z nich wyjechali z kraju na stałe w obawie przed represjami.

Wybory te przebiegły pod pełną kontrolą administracji państwowej i resortów siłowych. Niezależni obserwatorzy mieli natomiast ograniczony dostęp do komisji wyborczych.

Główną przeciwniczką Łukaszenki cztery lata temu była przywódczyni opozycji Swiatłana Cichanouska. Mimo wysokiego prawdopodobieństwa, graniczącego z pewnością, że to ona zebrała najwięcej prawidłowo oddanych głosów, Cichanouska musiała uciec za granicę, a konkretnie na Litwę, gdzie przebywa do dziś.

Według oficjalnych wyników, w 2020 r. Łukaszenka zdobył 80 proc. wszystkich głosów, podczas gdy na Cichanouską zagłosować miało tylko 10 proc. obywateli Białorusi.

Rezultaty głosowania w 2020 r. nie zostały uznane przez Zachód, a na reżim w Mińsku nałożono sankcje. Dodatkowymi restrykcjami Białoruś objęta została za wspieranie agresji zbrojnej Rosji przeciwko Ukrainie.

Białoruś. Sierhiej Cichanouski aresztowany

Krytycy Łukaszenki, który najprawdopodobniej ponownie obejmie władzę w kraju, oskarżają go od lat o rządzenie państwem w sposób autorytarny, łamanie praw człowieka i wtrącanie do więzień politycznych oponentów.

Tuż przed ostatnimi wyborami Łukaszenka stopniowo wyeliminował wszystkich najpoważniejszych przeciwników, w tym m.in. Serhija Cichanouskiego, męża Swiatłany Cichanouskiej, aresztując go pod sfabrykowanymi zarzutami i skazując na 18 lat łagru.

Osoby, które sprzeciwiały się takim metodom, były szykanowane, zastraszane, a czasem także umieszczane w zakładach karnych. Ci kandydaci, których dopuszczono do startu w wyborach, praktycznie w ogóle nie pojawiali się w mediach publicznych, wyraźnie sprzyjających Łukaszence. Dochodziło nawet do tego, że telewizja państwowa oskarżała niezależnych kandydatów o spiski z zagranicą.

W jednym z późniejszych wywiadów, udzielonych polskim mediom, Cichanouska ujawniła, że rosyjska armia była gotowa do wkroczenia na Białoruś jeszcze w sierpniu 2020 r., by bronić Łukaszenki.

- Niektórzy zarzucają nam, że wówczas nie docisnęliśmy reżimu, nie stawiliśmy siłowego oporu. Ale trzeba rozumieć, że Białorusini nie byli gotowi do starcia siłowego, protesty były pokojowe i zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Ludzie, którzy wyszli na ulice swoich miast, nie byli rewolucjonistami ani działaczami jakichś organizacji. Nie braliśmy nawet pod uwagę scenariusza, który zakładałby siłowe obalenie dyktatury. Nie było chętnych, którzy chcieliby to zorganizować - mówiła.