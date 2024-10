Będzie wniosek o wotum nieufności dla minister. "Sytuacja jest dramatyczna"

Podczas czwartkowej konferencji prasowej Jarosław Kaczyński ocenił sytuację w polskiej służbie zdrowia mianem dramatycznej. Wskazał, że jest ona element szerszego zjawiska, które zdiagnozował jako "kryzys polskich finansów publicznych".

- Trzeba pamiętać, że ten kryzys jest wywołany nie jakimiś obiektywnymi okolicznościami, tylko faktem politycznego przyzwolenia na nadużycia - przekonywał prezes PiS.

Jarosław Kaczyński zapowiada wotum nieufności dla Izabeli Leszczyny

Kaczyński stwierdził, że koalicyjny rząd prowadzi intencjonalną politykę, którą przeciwstawił ośmiu latom rządów Prawa i Sprawiedliwości. - Taka była różnica między polityką czynnej walki z nadużyciem, a polityką (...) paraliżowania albo likwidowania całych struktur walki z nadużyciami podatkowymi - orzekł.

Zdaniem prezesa PiS, służba zdrowia nie jest dziś w stanie wykonywać swoich obowiązków. Jak wskazał, konieczna jest zdecydowana reakcja nie tylko "opozycji, ale tych, którzy po prostu chcą dbać o podstawowe interesy obywateli". Kaczyński orzekł, że właściwym instrumentem będzie złożenie wotum nieufności wobec minister zdrowia Izabeli Leszczyny.

Były premier zapowiedział, że odpowiednie wnioski zostaną przedłożone podczas najbliższego posiedzenia Sejmu.

- Ktoś powie: zmiana jednej osoby przecież nie zmieni tej sytuacji kryzysowej. Ale sposób działania pani minister jest bardzo szczególny, to jest próba rozkładania odpowiedzialności na różne podmioty, całe środowiska, próba skłócania. To nie ma żadnego sensu, jest potrzebny minister zdrowia, który będzie miał rzeczywisty plan, który będzie potrafił także walczyć wewnątrz własnego rządu, tego rodzaju walki są przecież czymś normalnym w państwach demokratycznych - ocenił Kaczyński.

Prezes PiS o Izabeli Leszczynie: Bardzo wyjątkowa postać. Nie w sensie pozytywnym

Zdaniem Kaczyńskiego, głosowanie pod wnioskiem o wotum nieufności dla minister zdrowia będzie "pewną próbą" dla koalicji, zwłaszcza mniejszych partii wchodzących w jej skład. Jak stwierdził, ugrupowania te chcą wielokrotnie podkreślać swoją odrębność, a teraz będą miały ku temu okazję.

Wskazał, że PiS nie opowiada się za częstym składaniem tego rodzaju wniosków, jednak w tej kryzysowej - jak ją określił - sytuacji, nie było innego wyboru.

- Musimy się zwrócić ku pani minister, która jest - nawet na tle tego rządu - dość wyjątkową postacią. I to nie w sensie pozytywnym - ironizował Kaczyński.

Katarzyna Sójka: Polacy domagają się dymisji Izabeli Leszczyny

Zdaniem poseł Katarzyny Sójki, polscy pacjenci stracili zaufanie do minister zdrowia i domagają się jej dymisji. - Pani minister od samego początku prawdopodobnie nie przejmuje się negatywnymi opiniami na temat swojej działalności, swoimi wpadkami, brakiem efektywności swoich działań - wymieniała polityczka.

Jak wskazała, Leszczyna nie wywiązała się ze swoich obietnic wyborczych, dotyczących m.in. zniesienia limitów NFZ w lecznictwie szpitalnym, wprowadzenia bonów stomatologicznych, czy zatrudnienia w szkołach stomatologów.

- Pacjenci liczą na to, że pani minister chociaż ich wysłucha, tym razem głosu pacjentów, którym odbiera prawo do rehabilitacji, odbiera prawie 80 proc. wskazań do rehabilitacji w warunkach szpitalnych, odbiera również prawa dzieciom, bo to m.in. dzieci z porażeniem mózgowym nie będą mogły liczyć dzisiaj na rehabilitację szpitalną, przynajmniej według tych wytycznych - mówiła Sójka.

Jak wskazała poseł, wotum nieufności wobec Izabeli Leszczyny spowodowane jest "wieloma, wieloma wpadkami, błędami i ruchami, które nie przynoszą korzyści dla pacjentów".