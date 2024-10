Nie milkną echa wyborów parlamentarnych w Gruzji. Do krajów nawołujących do przeprowadzenia rzetelnego śledztwa ws. naruszeń wyborczych dołączyły Stany Zjednoczone. Wszystko to, w czasie, gdy na ulice Tbilisi wyszły dziesiątki tysięcy Gruzinów, domagających się powtórzenia głosowania. Rządząca partia wsparta została z kolei przez premiera Węgier, który udał się do Gruzji z gratulacjami.