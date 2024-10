Do Tajwanu zmierza tajfun Kong-rey. Już teraz porywy wiatru osiągnęły niemal 300 km/h, a według synoptyków, gdy burza dotrze na ląd może być jeszcze silniejsza. Zapowiadane są ulewne opady deszczu oraz niszczycielskie wichury. Ministerstwo Obrony postawiło w stan gotowości blisko 40 tys. żołnierzy.

Według przewidywań synoptyków tajfun Kong-rey uderzy w Tajwan w czwartek. Na wyspie trwa pełna mobilizacja. Mieszkańcy zabezpieczają swoje dobytki, przedsiębiorstwa zawieszają działalność, a rybacy przywiązują łodzie z nadzieją, że przetrwają one burze. - Oczywiście, że się martwię. Cały mój majątek jest tutaj - przyznał w rozmowie z AFP jeden z lokalnych rybaków.

Tajwan. W stronę wyspy zmierza tajfun. Pełna mobilizacja mieszkańców

Według Centrum Ostrzegania przed Tajfunami Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, burza, której porywy osiągają prawie 300 km/h, wzmocniła się. Prognozy wskazują, że zanim dotrze na ląd będzie się nasilać.

Zdaniem synoptyków Kong-rey przejdzie przez południe Tajwanu, wejdzie do Cieśniny Tajwańskiej i skieruje się w stronę Chin. Centralna Administracja Meteorologiczna prognozuje ulewne opady deszczu do 1,2 metra oraz niszczycielskie wiatry.

Dużym zagrożeniem są również osuwiska ziemi. - Opierając się na przewidywanej ścieżce tajfunu, radzimy prowincjom Yilan, Hualien i Taitung, aby podjęły wszelkie środki ostrożności przeciwko potencjalnym osuwiskom na obszarach, na które mają spaść obfite opady deszczu - ostrzegł synoptyk Chang Chun-yao.

Władze ostrzegają mieszkańców Tajwanu przed Kong-rey'em

Prezydent Tajwanu Lai Ching-te zaapelował do obywateli. "Chciałbym wezwać przyjaciół we wschodniej, południowej i północnej części kraju do zachowania czujności" - napisał na swoich social mediach. Tajwańskie ministerstwo obrony poinformowało, że postawiło w stan gotowości około 36 tys. żołnierzy na całej wyspie.

Eksperci podkreślają, że tak silna burza w tym okresie jest raczej rzadkością, a to oznacza, że zmiany klimatyczne coraz bardziej oddziałują na przyrodę. - Bardzo rzadko zdarza się, aby umiarkowany lub silniejszy tajfun dotarł do lądu pod koniec października. Ostatnim raz taka sytuacja miała miejsce w październiku 2004 roku, gdy uderzył tajfun Nock-ten - przypomniał w rozmowie z agencją synoptyk Chang Chun-yao.



Ministerstwo transportu poinformowało, że wstrzymano rejs co najmniej 26 tras promowych na odległe wyspy. Z kolei największy tajwański przewoźnik krajowy UNI Air przekazał, że odwołał wszystkie loty na czwartek.