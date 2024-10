27-latek zaatakował policjanta nożem. Do zdarzenia doszło w woj. pomorskim podczas interwencji w lesie. Mężczyzna na widok mundurowego zaczął uciekać, a gdy ten podjął za nim pościg, ugodził go nożem. Funkcjonariusz trafił do szpitala. Napastnika poszukiwała policja przy pomocy dronów, kamer termowizyjnych i psów.