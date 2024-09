Do zdarzenia doszło na al. Legionów, jednej z najbardziej ruchliwych ulic w Łomży. 32-latek będący pod wpływem alkoholu wyszedł na środek drogi i zaczepiał kierowców oczekujących na czerwonym świetle.

Podlaskie. Wyszedł na środek ulicy w godzinach szczytu i zaczepiał kierowców

Pijany mężczyzna podchodził do pojazdów, rozpinał spodnie i wymachiwał rękoma. Nie odpuszczał też przechodniom. Awanturnik został zauważony przez policyjny patrol, który podjął interwencję.

Przybycie funkcjonariuszy nie spłoszyło 32-latka. Nie tylko nie stosował się do wydawanych poleceń, ale w pewnym momencie próbował uderzyć jednego z policjantów. Wkrótce nałożono mu kajdanki, jednak również i to go nie powstrzymało.

Mężczyzna wyrywał się i szarpał, utrudniając policjantom pracę. W czasie doprowadzenia do policyjnego aresztu, wielokrotnie kopał i uderzał mundurowych. Nie zawahał się też wygrażać funkcjonariuszom pozbawieniem życia.

Groził i bił policjantów. Grozi mu surowa kara

Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie, 32-latek będzie musiał odpowiedzieć za swoje zachowanie. W wydanym przez łomżyńską policję komunikacie czytamy m.in. o "znieważeniu funkcjonariuszy, naruszeniu ich nietykalności cielesnej, groźbach karalnych, zakłócaniu porządku publicznego". Miał też wprowadzić mundurowych w błąd, wskazując fałszywe imię i nazwisko.

Awanturnikowi grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat.