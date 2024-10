Aleksandra Gajewska tłumaczy się ze słów o 800 plus

- My mówimy tak: 800 plus to jest ważne, powszechne świadczenie rodzinne - oświadczyła wiceminister pracy, rodziny i polityki społecznej Aleksandra Gajewska w programie "Graffiti". Odpierała w ten sposób zarzut o tym, że rząd chce wycofać się z tego świadczenia. Wcześniej polityk KO stwierdziła, że nie spełnił on celów demograficznych.

Była premier Beata Szydło stwierdziła, że rząd przygotowuje się do odebrania Polakom 800 plus po tym, jak wiceminister Aleksandra Gajewska oceniła, że świadczenie nie spełniło celów demograficznych.

W "Graffiti" posłanka KO przekazała, że jej słowa były "oceną rzeczywistości". - Mamy najmniej urodzeń od II wojny światowej. Poprzedni rząd zaniedbał wszystko, łącznie z badaniami, by tę zapaść naprawić - tłumaczyła.

Dodała, że w Polsce jeśli idzie o demografię jest wiele do zrobienia, a wyzwania z tym związane są ogromne. - Powołaliśmy radę ds. polityki rodzinnej i demograficznej. (...) Od dawna mówiliśmy, że wmawianie Polakom, że 800 plus zwiększy liczbę urodzeń jest po prostu jawnym kłamstwem - mówiła.

Jednocześnie podkreśliła stanowisko rządu w sprawie tego wsparcia socjalnego. - My mówimy tak: 800 plus to jest ważne, powszechne świadczenie rodzinne - powiedziała.

Gajewska tłumaczyła, że ludzie, aby chcieli mieć dzieci "musza mieć zapewnione bezpieczeństwo i poczucie stabilizacji". - Na to wpływają też kwestie finansowe i program 800 plus tę ważną rolę poprawy sytuacji finansowej polskich rodzin dzisiaj stanowi - zapewniła.

Jednocześnie podkreśliła, ze rząd potrzebuje kolejnych narzędzi, żeby pobudzić demografię. - Rynek prawy - kobiety muszą czuć, że (po urlopie macierzyńskim - red.) będą miały, gdzie wrócić. To jest poczucie bezpieczeństwa jeśli chodzi o opiekę czyli program "Aktywny rodzic" - 1500 zł dla każdego rodzica małego dziecka, ale i budowa nowych żłobków - wymieniała.

Wspomniała też przy tej okazji o ogłoszonym wczoraj przez minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszki Dziemiwanowicz-Bąk.

Program Aktywny Rodzic

Program Aktywny Rodzic działa już od prawie miesiąca. - Blisko 350 tys. wniosków wpłynęło do ministerstwa - powiedziała Gajewska.

- Każdy rodzic dziecka w wieku do lat trzech, który złożył ten wniosek otrzyma do 1500 zł wsparcia - mówiła. Dodała, że ZUS będzie gotowy do wypłaty świadczeń do końca listopada.

Gajewska tłumaczyła, że tzw. babciowe jest też dla osób, które prowadzą własną działalność czy też pracują na umowę zlecenie. - Jasno określiliśmy wymagania. Tutaj nie ma żadnych pułapek - dodała.

Weinmeister przekazała też, że resort pracuje nad utworzeniem ponad 102 tys. nowych miejsc w żłobkach.

Wiceminister zapewniła, że przygotowany jest projekt dotyczący podniesienia zasiłku pogrzebowego. - Jesteśmy przygotowani, żeby podnieść ten zasiłek do 7 tys. zł. (...) Natomiast wydarzyły się bardzo ważne rzeczy dla mieszkańców pewnej części Polski. Mieliśmy powódź i musieliśmy skoncentrować się na zabezpieczeniu dorobku i bytu osób, które ucierpiały - tłumaczyła.

Wyraziła nadzieje, że zasiłek zostanie podniesiony "jak najszybciej". - Teraz Rada Ministrów będzie nad tym debatowała i będziemy to uchwalać - powiedziała.

Artykuł aktualizowany.

Wcześniejsze odcinki programu "Graffiti" możesz zobaczyć tutaj.