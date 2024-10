W Siemianowicach Śląskich zamiast Halloween będzie Heaven Wins - Święto Aniołów. Jest to inicjatywa prezydenta miasta, który w poprzednich latach "zawierzył miasto Niepokalanemu Sercu Maryi oraz Bożemu Miłosierdziu".

W czwartek 31 października w Siemianowicach Śląskich już po raz trzeci odbędzie się Heaven Wins - Święto Aniołów. "To odpowiedź na coroczny festiwal śmierci, czyli Halloween" - poinformowano.

Halloween nie będzie. Dlaczego? "Stawiamy na życie, miłość, dobro"

Jest to inicjatywa prezydenta miasta, który w 2015 roku "zawierzył miasto Niepokalanemu Sercu Maryi", a w 2022 roku - Bożemu Miłosierdziu.

ZOBACZ: Czy katolik może obchodzić Halloween? Jasne stanowisko duchownych

- Nasze Święto Aniołów to doskonała alternatywa zamiast tych wszystkich diabłów, wiedźm, czarownic, duchów, potworów, szkieletów, wampirów itp. (...) Sama atmosfera Halloween bliższa jest naszym wyobrażeniom piekła niż nieba. Zamiast więc reklamować i bagatelizować śmierć wraz z wszystkimi jej aspektami, my stawiamy na życie, miłość, dobro i uczenie szacunku do żyjących oraz zmarłych - powiedział Rafał Piech.

W ramach Święta Aniołów wolontariusze z lokalnych szkół będą rozdawali na terenie miasta cukierki oraz serduszka. "Wszystko to, by rozświetlić nasz dzień i podzielić się anielską atmosferą z każdym napotkanym przechodniem" - czytamy na stronie Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich.

Zaplanowano wiele atrakcji

W planach jest również bieg sztafetowy na dystansie 333 km, co ma być nawiązaniem do Trójcy Świętej oraz przeciwieństwem do liczby 666 kojarzonej z diabłem.

ZOBACZ: Krakowska parafia zaprasza na mszę przebłagalną. Chodzi o Halloween

"Punktem kulminacyjnym tego wyjątkowego dnia będzie Wielki Finał w Kompleksie Sportowym 'Michał', gdzie czekać będzie Aleja Dobrych Uczynków oraz serduszkowy pojemnik na dobre uczynki, które wszyscy uczestnicy będą mogli uzupełniać swoimi małymi, lecz wielkimi gestami" - poinformowano.

Jak dodano na najmłodszych czekać będzie wiele dodatkowych atrakcji: dmuchańce, wesołe zabawy z didżejem, kolorowe balony, fotobudkę, słodkie przysmaki, popcorn i "cukrowe obłoczki".

"Niech ten dzień stanie się okazją do celebrowania dobra i radości!" - apelują władze miasta.

WIDEO: Senior pokazał Hołowni rachunki za prąd. "Nogi się zatrzęsły" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/kg / Polsatnews.pl