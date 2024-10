Czy katolik może obchodzić Halloween? Jasne stanowisko duchownych

Halloween, święto duchów, które przybyło do Polski zza oceanu, w pewnym sensie kontrastuje z uroczystością Wszystkich Świętych. W naszym kraju to czas refleksji nad życiem oraz nadziei na dalsze istnienie po śmierci. Z kolei Halloween kojarzy się głównie z przebierankami, zbieraniem słodyczy i tworzeniem charakterystycznych dekoracji. Jak Kościół katolicki ocenia to święto?