W ciągu najbliższych dni odczujemy prawdziwą zmianę w pogodzie - wynika z 5-dniowej prognozy IMGW. Do końca października będzie raczej ciepło, ale na niebie pojawi się sporo chmur i będzie padać. Wraz z początkiem listopada powinniśmy być gotowi na znaczne ochłodzenie. Wygląda na to, że to koniec "złotej polskiej jesieni".

Wtorek będzie pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami prognozowane są opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Pomorzu i wschodzie kraju oraz w obszarach podgórskich Karpat, około 13 st. C w centrum i nad morzem, do 17 st. C na Śląsku. Powieje też słaby wiatr, nad morzem okresami umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru osiągną prędkość do 60 km/h.

Pogoda na najbliższe dni. Wciąż dość ciepło, ale deszczowo

W środę zachmurzenie również będzie duże i z większymi przejaśnieniami. Miejscami pojawią się słabe opady deszczu. Termometry zmierzą maksymalnie od 12 st. C nad morzem, Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat do 17 st. C na Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i silny, do 40 km/h, na północy kraju miejscami porywisty, zachodni. Nad morzem jego porywy osiągną prędkość do 65 km/h.

Końcówka października i początek listopada przyniosą zmianę pogody. Do końca miesiąca ciepło, pochmurno i często również deszczowo. 1 listopada podobna aura, dodatkowo wietrznie. Kolejne dni ochłodzenie z opadami deszczu ze śniegiem, a lokalnie na północnym wschodzie śniegu

W czwartek również na niebie pojawią się chmury i większe przejaśnienia. Na południu kraju IMGW przewiduje miejscowe opady deszczu. Tego dnia zrobi się nieco chłodniej niż przedtem. Słupki rtęci wskażą bowiem maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, na północy kraju porywisty, zachodni i północno-zachodni.

Nowa prognoza IMGW. Na Wszystkich Świętych będzie padać deszcz

Piątek (Wszystkich Świętych) także upłynie pod znakiem chmur i przelotnych opadów deszczu. Wybierając się więc na cmentarz warto mieć na sobie odpowiednie obuwie (mogą pojawić się kałuże) oraz parasol. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na wybrzeżu i w rejonach podgórskich do 17 st. C miejscami na południowym zachodzie. Wiatr będzie wiał mocniej niż w poprzednich dniach - będzie umiarkowany lub silny, w porywach osiągający prędkość do 45 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Porywisty wiatr najbardziej odczują mieszkańcy wybrzeża, gdzie jego prędkość wyniesie do 75 km/h.

W sobotę niebo także spowiją chmury. Na północy kraju miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie - także deszczu ze śniegiem. Na termometrach będzie maksymalnie od 5 st. C w kotlinach sudeckich do 10 st. C w centrum. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, a nad morzem silny, północno-zachodni. W całym kraju w porywach będzie wiało z prędkością do 45 km/h, a na wybrzeżu - nawet do 80 km/h.

Jaka pogoda na weekend? Listopad przyniesie ochłodzenie

Na niedzielę IMGW prognozuje duże zachmurzenie na północy kraju z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Na pozostałym obszarze Polski chmur będzie raczej niewiele. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C w obszarach podgórskich Karpat do 11 st. C nad morzem. Powieje też umiarkowany, okresami silny wiatr zachodni i południowo-zachodni. Nad morzem jego porywy osiągną prędkość do 70 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a na południowym wschodzie - całkowite. Na krańcach wschodnich popada także deszcz. Termometry wskażą od 5 st. C na południowym wschodzie do 11 st. C na zachodzie i nad morzem. Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem dość silny, północno-zachodni i zachodni.

