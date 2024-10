Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje, że dniem granicznym między ciepłą, a chłodną jesienią będzie 1 listopada. Temperatury w całym kraju spadną, a eksperci przewidują, że od 4 do 11 listopada mogą wynieść mniej niż średnia norma z lat 1991-2020.

Pogoda na Wszystkich Świętych. Spadek temperatury poniżej normy

Zmiana pogody nastąpi za sprawą głębokiego niżu znad Skandynawii ze strefą chłodnego frontu atmosferycznego. Niż przyniesienie do Polski chłodne powietrze arktyczne.

Szczególnie chłodno może być w pierwszym tygodniu listopada. Później temperatury minimalnie wzrosną. Nie wrócą jednak wyjątkowo ciepłe dni, jakich doświadczaliśmy w październiku.

Temperatury powyżej normy dla tego okresu jesieni będą pojawiać się sporadycznie na północy kraju. Najwyższe temperatury spodziewane są w woj. pomorskim i sporadycznie w zachodnio-pomorskim.

Pogoda na Wszystkich Świętych

Jeszcze 31 października temperatura wyniesienie nawet 15 st. C na Opolszczyźnie, 11 st. C na północy kraju i 9 st. C w rejonach podgórskich. Dużemu zachmurzeniu będzie towarzyszył deszcz. Miejscami możliwe przejaśnienia.

Wiatr umiarkowany i dość silny oraz porywisty, nad morzem silny, zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 90 km/h, na pozostałym obszarze do 70 km/h.

1 listopada zachmurzenie będzie duże i umiarkowane. Będą mu towarzyszyć opady deszczu ale także deszczu ze śniegiem.

Temperatura minimalna od 1 st. C na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich do 7 st. C na wybrzeżu.

Temperatura maksymalna od 4 st. C na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich i 8 st. C na północy. Wiatr umiarkowany. Momentami silny i porywisty - szczególnie nad morzem.