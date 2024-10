Od wschodu słońca do godziny 11 temperatury będą wahać się od 12,2 do 12,7 st.a Celsjusza. Zachmurzenie duże będzie dominować nad miastem, jednak nie przewiduje się opadów. Wiatr osiągnie prędkość od 9,6 do 10,3 km/h, co może wprowadzać delikatny chłód w odczuwalnej temperaturze.

Popołudniowa prognoza dla Krakowa

W godzinach popołudniowych, od 12 do 17, temperatura wzrośnie maksymalnie do 14,8 st. C. około godziny 15. Zachmurzenie pozostanie duże, a prawdopodobieństwo opadów nie przekroczy 51 procent w okolicach południa. Wiatr osłabnie do 7,1 km/h, co sprzyjać będzie spacerom po mieście.

ZOBACZ: Pogoda na Wszystkich Świętych może zaskoczyć. Prognoza IMGW

Po godzinie 18 temperatura zacznie stopniowo spadać, osiągając około 10,3 st. C. do północy. Zachmurzenie utrzyma się na poziomie dużym, z umiarkowanym spadkiem do końca dnia.

Wiatr będzie słabnąć, osiągając prędkość do 5,7 km/h, co uczyni wieczór spokojniejszym. Noc upłynie bez opadów.

Prognoza godzinowa

- Od 6:00 do 9:00 temperatura wzrośnie z 12,2 do 12,6 st. Celsjusza, z dużym zachmurzeniem. Wiatr z południowego wschodu o prędkości od 9,6 do 10,2 km/h.

- Od 10:00 do 13:00 temperatura wzrośnie do 14,1 st. C., z dużym zachmurzeniem i prawdopodobieństwem opadów do 48 procent. Wiatr o prędkości od 10,8 do 11,2 km/h.

- Od 14:00 do 17:00 temperatura spadnie z 14,5 do 12,3 st., zachmurzenie utrzyma się na poziomie dużym, a wiatr osłabnie do 5,1 km/h.

- Od 18:00 do 21:00 temperatura spadnie z 11,8 do 10,9 st., z dużym zachmurzeniem i bez opadów. Wiatr o prędkości od 5,1 do 5,2 km/h.

- Od 22:00 do północy temperatura osiągnie 10,3 st., zachmurzenie będzie umiarkowane, a wiatr osiągnie prędkość do 5,7 km/h.

ZOBACZ: Zbliża się zima. Dowody nawet u bobra znad Morskiego Oka

Patrząc na dane z ostatnich pięciu dni, dzisiejsza temperatura będzie wyższa niż w minionym tygodniu, gdzie notowano wartości od 5,3 do 12,7 st. Celsjusza. Przez ostatnie dni dominowało zachmurzenie duże, z wyjątkiem bezchmurnych dni 24 i 25 października. Dzisiejsza pogoda będzie więc cieplejsza i bardziej stabilna, niż w ostatnich dniach.

Planując czas na świeżym powietrzu, warto pamiętać o cieplejszej odzieży ze względu na chłodny wiatr. To idealny dzień na spacer po Plantach czy wizytę w jednej z krakowskich kawiarni, by cieszyć się jesiennym klimatem miasta.

WIDEO: Prognoza pogody - poniedziałek, 21 października - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl