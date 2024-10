Poranek w Poznaniu przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura w godzinach od 6 do 11 utrzyma się w przedziale od 12,4 do 12,7 st. Celsjusza, a temperatura odczuwalna będzie nieznacznie niższa. Wiatr powieje z prędkością od 10 do 11,7 km/h, co może potęgować uczucie chłodu. Indeks UV będzie niski, co nie wymaga dodatkowych środków ochrony przeciwsłonecznej.

Popołudniowa prognoza dla Poznania

Popołudnie przyniesie nieznaczne ocieplenie, a temperatura wzrośnie do maksymalnie 15 st. Celsjusza około godziny 14. Chociaż zachmurzenie pozostanie duże, można spodziewać się okresowych przejaśnień. Wiatr pozostanie umiarkowany, o prędkości do 12 km/h. Prawdopodobieństwo opadów wyniesie do 25 procent, ale nie będą one intensywne.

Wieczorem i nocą temperatura zacznie się obniżać, osiągając około 11,5 st. C. po godzinie 18. Zachmurzenie umiarkowane może chwilowo przynieść widok na rozgwieżdżone niebo. Wiatr osłabnie do około 9,5 km/h. Prawdopodobieństwo opadów spadnie do zera, co uczyni wieczór bardziej sprzyjającym spacerom.

Prognoza godzinowa dla Poznania

- Od 00:00 do 06:00 temperatura będzie wahać się między 12,4 a 12,8 st. Celsjusza przy dużym zachmurzeniu. Wiatr umiarkowany, od 9,5 do 13,9 km/h.

- Od 07:00 do 11:00 czeka nas przewaga słabych opadów deszczu, temperatura od 12,5 do 12,7 st. Wiatr o prędkości 10,2-11,7 km/h.

- Od 12:00 do 15:00 temperatura wzrośnie do 15,0 st., z dużym zachmurzeniem. Wiatr nie przekroczy 12 km/h.

- Od 16:00 do 20:00 temperatura spadnie do około 12,0 st., zachmurzenie umiarkowane. Wiatr o prędkości 9,3-11,3 km/h.

W porównaniu do ostatnich dni, dzisiejsza temperatura będzie znacznie wyższa. W minionym tygodniu dominowała chłodniejsza aura, z temperaturami od 3,55 do 8,04 st. Celsjusza i częstymi mgłami. Dzisiejsze ocieplenie oraz opady deszczu będą znaczącą zmianą w stosunku do stabilnej, choć chłodnej pogody z poprzednich dni.

