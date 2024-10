Najbliższe dni przyniosą istotną zmianę pogody - informuje IMGW. Do końca października powinno być ciepło, ale także pochmurnie i deszczowo. 1 listopada również warto mieć ze sobą parasol, a także przygotować się na silny wiatr. Kolejne dni przyniosą ze sobą ochłodzenie, a nawet opady śniegu.

Według synoptyków IMGW, poniedziałek upłynie pod znakiem chmur, ale z rozpogodzeniami. Rano gdzieniegdzie mogą utrzymywać się także mgły. W ciągu dnia miejscami może popadać słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na północy kraju do nawet 17 st. C na południowym zachodzie. Powieje także przeważnie słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków zachodnich.

We wtorek przybędzie jeszcze więcej chmur, a w całym kraju miejscami wystąpią opady deszczu. Temperatura maksymalna będzie niemalże taka sama, jak w poniedziałek. Wiatr szykuje się słaby, jedynie nad samym morzem umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

Szykuje się zwrot w pogodzie. IMGW podało najnowsze szczegóły

W środę pogoda ma być podobna do wtorkowej. Będzie pochmurno oraz miejscami deszczowo, ale cały czas dość ciepło. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 11 do 16 st. C. Warto jednak wiedzieć, że tego dnia wiatr będzie nieco silniejszy - przeważnie umiarkowany, na północy dodatkowo porywisty, zachodni.

Czwartek również będzie pochmurny, a w niektórych miejscach także deszczowy. W najcieplejszym momencie dnia termometry zmierzą między 10 a 15 st. C. Tego dnia znów powieje umiarkowany wiatr, który na północy kraju osiągnie w porywach do około 60 km/h.

Nowa prognoza na Wszystkich Świętych. Może padać deszcz ze śniegiem

Na piątek, kiedy wiele osób będzie obchodziło Wszystkich Świętych, prognozowana jest typowa jesienna pogodowa "przeplatanka" - czyli raz słońce, a raz deszcz. W całym kraju może przelotnie popadać, a na północnym wschodzie spodziewany jest również deszcz ze śniegiem. Piątek będzie też ostatnim tak ciepłym dniem w najbliższym czasie - od 10 st. C na północnym wschodzie do 16 st. C na południowym zachodzie.

"Odczuwalnie będzie jednak zdecydowanie chłodniej, bo w całej Polsce wiać będzie porywisty wiatr o prędkości do 65 km/h, na północy kraju do 85 km/h, a nad morzem nawet do 95 km/h" - podkreśla IMGW.

Prognoza pogody na weekend. Będzie zimno i może sypnąć śniegiem

W sobotę pogoda ma się poprawić - dzień powinien być raczej pogodny, jedynie na północnym wschodzie przelotnie może padać deszcz lub deszcz ze śniegiem. Niestety będzie za to dużo chłodniej, bo słupki rtęci wskażą maksymalnie od 4 do 9 st. C. Tego dnia powieje także umiarkowany lub porywisty wiatr, który odczują zwłaszcza mieszkańcy północy kraju.

W niedzielę powróci pochmurna pogoda. Dodatkowo, w większości kraju wystąpią opady deszczu, na wschodzie - deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie - śniegu. Opady na zachodzie i w centrum kraju mogą być intensywne. Wciąż będzie chłodno, a słupki rtęci zmierzą maksymalnie od 5 st. C na wschodzie do 10 st. C na zachodzie i 11 st. C nad samym morzem. Wszystkiemu towarzyszyć będzie silniejszy wiatr.