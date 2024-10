Hezbollah wybrał nowego przywódcę. Był "numerem dwa"

Nowym liderem Hezbollahu został Naim Qassem. Początkowo faworytem do zastąpienia Hasana Nasrallaha, który zginął w izraelskim ataku, był jego kuzyn Hashem Safieddine, ale on również został zlikwidowany. W oświadczeniu ugrupowanie przekazało, że ma zamiar "poprosić Boga Wszechmogącego, aby poprowadził ich w tej szlachetnej misji".

We wtorek władze Hezbollahu ogłosiły, kto zostanie nowym liderem ugrupowania. Na przywódcę wybrano Naima Qassema, który do tej pory był zastępcą sekretarza generalnego. W oświadczeniu opublikowanym przez grupę napisano, że został on wybrany ze względu na "przestrzeganie zasad i celów Hezbollahu".

Hezbollah ogłosił nowego przywódcę

Hezbollah dodał również, że ma zamiar "prosić Boga Wszechmogącego, aby prowadził nowego przywódcę w szlachetnej misji przewodzenia ugrupowaniu i jego islamskiemu oporowi".

Wcześniej liderem grupy był Hassan Nasrallah, ale zginął on w Bejrucie we wrześniowym ataku Izraela. Wraz z nim śmierć poniosło kilku czołowych dowódców i wysokich rangą urzędników.

Według doniesień medialnych początkowo faworytem do objęcia przywództwa był kuzyn Nasrallaha - Hashem Safieddine - jednak kilka dni po ataku na Bejrut on również zginał w izraelskim nalocie.

Naim Qassem został nowym przywódcą Hezbollahu

Jak podaje portal telewizji Al Jazeera 71-letni Qassem jest często nazywany "numerem dwa" Hezbollahu. Jest jednym z uczonych religijnych, którzy założyli grupę na początku lat 80. Zna on organizację od podstaw i od lat jest aktywny politycznie.

Był najwyższym rangą przedstawicielem Hezbollahu, który pojawiał się publicznie po wojnie organizacji z Izraelem w 2006 roku. Wówczas Nasrallah ukrywał się w obawie o swoje życie.