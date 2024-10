Według oficjalnych informacji udostępnionych przez rosyjskie Ministerstwo Obrony szkolenie przeprowadzone zostało jednocześnie w kilku miejscach. Rakiety balistyczne Sinewa i Buława wystrzeliwane były z okrętów podwodnych znajdujących się na Morzu Barentsa.

Międzykontynentalny pocisk balistyczny Jars testowano na jednym z poligonów na Kamczatce. Dodatkowo w manewry zaangażowano także samoloty Tu-95MS, które wystrzeliwały rakiety manewrujące.

ZOBACZ: Rosjanie chcą wysłać na front "kontyngent "C". Ukraiński wywiad: Więźniowie, dotknięci chorobą

- Zgodnie z planem szkolenia Sił Zbrojnych Rosji pod Waszym (Władimira Putina - red.) przewodnictwem prowadzone są manewry z kierowania, podczas których zadaniem będzie przeprowadzenie zmasowanego ataku przez strategiczne siły ofensywne w odpowiedzi na atak wroga - przekazał minister obrony Andriej Biełousow.

Manewry Sił Strategicznych w Rosji. Putin o "rosnącym napięciu militarnym"

Przyjmujący raport resortu obrony Władimir Putin podkreślił, że Siły Strategiczne są gwarantem suwerenności i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie zdaniem prezydenta Rosji dzięki takim działaniom zapewniona jest równowaga sił na całym świecie.

- Podkreślę, nie damy się wciągnąć w nowy wyścig zbrojeń, utrzymamy jednak siły strategiczne na niezbędnym poziomie - podkreślił.

Putin, zapowiadając manewry, stwierdził, że są to "kolejne szkolenie Sił Strategicznych w zakresie odstraszania".

- Przećwiczymy działania w zakresie kontroli użycia broni poprzez praktyczne wystrzelenie rakiet balistycznych i manewrujących (...) Zgodnie z państwowym programem zbrojeniowym będziemy systematycznie zmieniać Strategiczne Siły Rakietowe (...) które w porównaniu do poprzednich generacji charakteryzują się wyższą celnością, skróconym czasem przygotowania do startu i co niezwykle ważne, zwiększoną możliwością pokonania systemów obrony przeciwrakietowej - dodał Putin.

ZOBACZ: Niepokojące wieści z frontu w Ukrainie. "Nie zdradzę żadnej tajemnicy"

Kremlowski dyktator dodał, że rosnące napięcie militarne na świecie i pojawiające się nowe zagrożenia wymuszają posiadanie nowoczesnych sił odstraszania, stale gotowych do użycia bojowego, stąd decyzja o przeprowadzaniu regularnych manewrów.