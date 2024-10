- Myślę, że nie ma cienia dyskusji na temat jakichkolwiek zmian w świadczeniu 800 plus - powiedział w programie "Debata Dnia" w Polsat News minister finansów Andrzej Domański. - Za naszych rządów to świadczenie nie zniknie - zapewnił. Szef resortu finansów mówił również o możliwych zmianach w "podatku Belki".

Resort finansów pracuje nad zmianami w podatku od zysków kapitałowych zwanym podatkiem Belki.

O sprawie mówił we wtorek w programie "Debata Dnia" w Polsat News minister finansów Andrzej Domański, który poinformował, że chodzi o "ograniczenie tego podatku".

Minister finansów: Podatek Belki będzie ograniczony

- Otrzymaliśmy bardzo wiele uwag w tej sprawie ze strony różnych organizacji. W tej chwili w ministerstwie finansów pracujemy nad szeroką koncepcją zmian na rynku kapitałowym - powiedział.

- Chodzi nam generalnie o to, żeby aktywizować fundusze, chociażby w celu inwestycji w transformację energetyczną - wyjaśnił.

- Myślę, że podatek Belki będzie ograniczony. Wiemy, że nie stanie się to w 2025 roku, natomiast chcemy, żeby taka korzystna zmiana dla podatników oczywiście nastąpiła - podkreślił.

ZOBACZ: Rząd przyjął nowelizację budżetu. Ogromny deficyt

Minister przyznał, że był to jeden ze 100 konkretów na 100 dni rządu, które podczas kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku zaprezentowała Koalicja Obywatelska.

Pytany przez prowadzącą program Agnieszkę Gozdyrę, kiedy poznamy szczegóły, odpowiedział, że stanie się to prawdopodobnie w 2025 roku. Nie wykluczył jednak, że może się to wydarzyć jeszcze przed końcem tego roku.

- Część z tych zmian nich wejdzie w życie pewnie już w 2025 roku - dodał.

WIDEO: Zobacz fragment programu "Debata Dnia"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Co dalej z 800 plus? Jasna deklaracja ministra finansów

W dalszej części programu poruszono temat 800 plus. We wtorek mówił o nim Donald Tusk, który zapewnił, że świadczenie będzie wypłacane na każde dziecko tak długo, jak będzie on premierem.

- Nie dajcie się wmanewrować tym, którzy chcą (...) wmówić Polakom, że jak ja jestem premierem, to znaczy, że coś zabiorę (...). Nic co było dane, nie zostanie odebrane - zapewnił Tusk. - Nie będzie kryteriów, nie będzie ograniczeń - dodał.

W podobnym tonie wypowiedział się minister finansów. - 800 plus bardzo dobrze wpisało się w budżety polskich gospodarstw domowych. Jest świadczeniem, które na trwale się "zadomowiło" i tak jak powiedział premier Tusk, absolutnie nie będzie odebrane - podkreślił.

ZOBACZ: Flagowy program PiS "poniósł klęskę". Pokazano dane

Przypomniał, że opozycja straszyła, że jak KO dojdzie do władzy to odbierze ludziom 13. i 14. emeryturę oraz właśnie 800 plus. - Tymczasem wszystkie te świadczenia nadal istnieją - powiedział Andrzej Domański.

Polityk zwrócił uwagę, że 800 plus odgrywa istotną rolę nie tylko w najbiedniejszych rodzinach. - Nawet jak się rozmawia z tzw. klasą średnią, to dla nich to świadczenie 800 plus stanowi jeden z fundamentów dochodów gospodarstwa domowego - stwierdził.

- Myślę, że nie ma cienia dyskusji na temat jakichkolwiek zmian w świadczeniu 800 plus. Za naszych rządów to świadczenie nie zniknie - dodał.

WIDEO: Będzie wspólny kandydat koalicji? Piotr Zgorzelski nie ma wątpliwości Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/kg / Polsatnews.pl