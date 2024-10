Rząd przyjął projekt noweli budżetu na 2024 rok. Zapisano w niej, że maksymalny poziom deficytu wzrośnie ze 184 do ponad 240 miliardów złotych.

"Nowelizacja budżetu na 2024 rok wynika z potrzeby zapewnienia samorządom wsparcia finansowego oraz aktualizacji prognozy dochodów budżetu państwa" - poinformowano w komunikacie na stronie Kancelarii Premiera.



Jak dodano, "w efekcie zmieni się poziom maksymalnego deficytu", a "w ramach nowelizacji, rząd nie przewiduje zmiany łącznej kwoty wydatków na 2024 rok".

Nowelizacja budżetu. Ogromny wzrost deficytu

Maksymalny poziom deficytu budżetowego zostanie zwiększony ze 184 mld zł do 240,3 mld zł.

Rząd tłumaczy, że jest to związane z sytuacją makroekonomiczną, która "wpływa negatywnie na prognozowane dochody budżetu państwa na 2024 rok".

Według obecnej prognozy tempo wzrostu PKB w ujęciu nominalnym w 2024 roku wyniesie 6,8 proc., wobec planowanego wcześniej wzrostu PKB w wysokości 9,5 proc.

"Ponadto, w momencie przygotowania prognoz do ustawy budżetowej na rok 2024 planowano, że w obecnym roku nastąpi spadek średniorocznej inflacji do 6,6 proc. Natomiast dotychczasowy przebieg procesów inflacyjnych wskazuje na obniżenie prognozy tegorocznej inflacji do 3,7 proc." - poinformowano.

