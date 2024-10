Ocieplający się klimat i brak śniegu doprowadziły do zamknięcia ośrodka narciarskiego Alpe du Grand Serre. Lokalne władze powiedziały, że nie są w stanie dłużej go dofinansowywać. Decyzję najbardziej odczują lokalni mieszkańcy. Zamknięcie stoku wiąże się ze stratą około 200 miejsc pracy, a to nie koniec przykrych skutków.