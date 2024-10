Premier Indii Narendra Modi może wpłynąć na zakończenie naszej wojny z Rosją, a drugi szczyt pokojowy może odbyć się w każdej szanowanej stolicy świata, w tym w Nowym Delhi - powiedział Wołodymyr Zełenski w wywiadzie z "The Times of India".

Prezydent Ukrainy podczas wizyty w Nowym Delhi udzielił wywiadu dla dziennika "The Times of India". W opublikowanej w poniedziałek rozmowie Zełenski podkreślił, że "premier Narendra Modi może wpłynąć na zakończenie naszej wojny z Rosją, ponieważ jest głową bardzo dużego państwa pod względem liczby ludności, wpływów i potencjału gospodarczego".

Tłumaczył, że Indie liczące pół miliarda populacji mają "wielką wartość" i "mogą mieć realny wpływ" na zakończenie wojny.

Wojna w Ukrainie. Zełenski liczy na Indie

Zełenski twierdzi, że Nowe Delhi ma potencjał, żeby osłabić rosyjską gospodarkę, w tym sektory energetyczny i zbrojeniowy. To z kolei mogłoby zmniejszyć zdolności Federacji Rosyjskiej i skrócić trwanie wojny.

"Rozmawialiśmy z premierem Modim. Mamy (odpowiednią - red.) platformę: "Szczyt Pokojowy". Wierzę, że moglibyśmy zorganizować drugi Szczyt Pokoju w dowolnej stolicy. Z pewnością może się on odbyć w Indiach, a premier może to zrobić, może zorganizować szczyt, ale musimy się do tego przygotować" - oświadczył.

"Są propozycje z wielu krajów i jesteśmy gotowi ich wysłuchać. Są to stanowiska Indii, Unii Europejskiej, kontynentu afrykańskiego, Brazylii, Chin" - wymieniał.

Zełenski zaznaczył, że Rosjanie nie przejmują się stratami w ludziach. "Wiecie, że mają już około 650 tys. ofiar, zabitych i rannych" - stwierdził.

Prezydent Ukrainy przekonywał, że wszyscy razem - przywódcy, MTK, prawo międzynarodowe, ONZ, G20 - mogą zakończyć wojnę. Jego zdaniem liderzy największych gospodarek świata mogą zmusić Putina do przerwania przelewu krwi.

Jak przypomniała agencja Ukrinform, w połowie czerwca w Szwajcarii odbył się pierwszy Szczyt Pokojowy, na którym omówiono trzy punkty formuły pokojowej Wołodymyra Zełenskiego. Mowa o bezpieczeństwie nuklearnym, żywnościowym i humanitarnym oraz powrocie do domów ukraińskich dzieci uprowadzonych przez Rosjan.

Spotkanie Zełenski - Modi. Wcześniej premier Indii był na Kremlu

Spotkanie szefa indyjskiego rządu z Zełenskim odbyło się w sierpniu zaledwie kilka tygodni po rozmowach Modiego z Władimirem Putinem na Kremlu.

Modi spotkał się z dyktatorem Rosji w pierwszej połowie lipca - w dniu, gdy rosyjska rakieta uderzyła w szpital dziecięcy Ochmatdyt w Kijowie. W stolicy Ukrainy zginęło wtedy ponad 30 osób, w tym dzieci.

Należy zwrócić uwagę, że mimo trwającej wojny Nowe Delhi utrzymuje relacje z Moskwą, kupując od Putina na ropę na preferencyjnych warunkach i uzbrojenie.