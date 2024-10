Partia Razem podjęła decyzję. W Sejmie zajdą zmiany

- Rok temu głosowaliśmy za zmianą, z nadzieją, że ruszy naprawa państwa. Minął rok i trzeba powiedzieć sobie uczciwie: to się nie wydarzyło. Rząd Donalda Tuska zawiódł, nie dotrzymał tej obietnicy i zawodzi kolejne grupy - mówił Adrian Zandberg.

Adrian Zandberg o budżecie: Zły, antyspołeczny

- Rząd przyniósł do parlamentu zły, antyspołeczny budżet, który uderza w publiczną ochronę zdrowia, który uderza w pracowników budżetówki, który jest bardzo skąpy jeśli chodzi o naukę, mieszkalnictwo, ale bardzo hojny jeśli chodzi o milionerów, banków i deweloperów - zaznaczył. - To nie jest budżet, który obiecywaliśmy wyborcom - dodał.

Jak przekazał kongres partii, 130 głosami "za" i przy braku głosów "przeciw" przyjął stanowisko w przypadku budżetu. - Partia Razem domaga się gruntownych zmian - dodał.

Adrian Zandberg powiadomił, że Razem będzie składało poprawki do budżetu. - Żeby go naprawić, postawić na nogi. Nie damy się politycznie zastraszyć - mówił. - Jeśli poprawki nie zostaną wprowadzone, partia Razem zagłosuje przeciw temu budżetowi - zapowiedział.

Partia Razem opuszcza klub Lewicy

W trakcie konferencji Marta Stożek przekazała, że partia Razem zdecydowała o opuszczeniu klubu Lewicy i utworzeniu koła.

- W nadchodzącym tygodniu złożymy wniosek o utworzenie koła, by na pierwszym posiedzeniu Sejmu w listopadzie występować już samodzielnie jako partia Razem - mówiła.

- Opozycja jest możliwa i to opozycja sensowniejsza niż ta totalnie oszalała, którą oglądaliśmy przez kilka ostatnich miesięcy po prawej stronie polskiej sceny politycznej. To jest nasza odpowiedzialność za polską demokrację, żeby była prospołeczna opozycja. Robimy to po to, żeby Polskę zmienić, a nie żeby udawać - podkreślał Adrian Zandberg. - Jesteśmy gotowi, żeby do rządu wejść, ale nie za wszelką cenę - mówił.

Maciej Konieczny zapytany przez dziennikarzy o kandydata partii na prezydenta powiadomił, że na kongresie podejmowano inne decyzje. - Na decyzje dotyczące wyborów prezydenckich przyjedzie jeszcze czas - dodał.

Rozłam w partii Razem

Na czwartkowej konferencji prasowej Magdalena Biejat poinformowała o odejściu z ugrupowania znacznej części polityków. -

Podjęliśmy decyzję o opuszczeniu partii Razem. Jesteśmy tutaj z parlamentarzystkami, z naszymi radnymi miasta stołecznego Warszawy, z radnymi dzielnicowymi, z działaczami z całej Polski - mówiła.

Wicemarszałek wskazała, że Adrian Zandberg i część parlamentarzystów Razem zamierza opuścić klub Lewicy i zająć miejsce w opozycji. - Ta decyzja już właściwie zapadła, a zbliżający się kongres chce ją przypieczętować - zapowiedziała.

Zaznaczyła, że oprócz niej z klubu odchodzą Daria Gosek-Popiołek, Anna Górska, Dorota Olko i Joanna Wicha.

Biejat przekazała również, że parlamentarzyści, którzy opuszczają partię Razem, chcą być częścią Lewicy i tworzyć rząd, by móc walczyć "o wszystkie sprawy, o które walczyć chcemy".