Dietetycy od lat toczą gorące dyskusje na temat wartości odżywczej różnych rodzajów mleka. Coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnego mleka krowiego na rzecz alternatyw roślinnych lub sięga po mleko od innych zwierząt. Czy słusznie?

Mleko krowie: najpopularniejsze, ale czy najzdrowsze?

Ten rodzaj mleka od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, jednak coraz częściej pojawiają się głosy kwestionujące jego wartość odżywczą. Skład mleka krowiego pochodzącego od krów karmionych paszą ekologiczną znacznie różni się od tego "tradycyjnego".

Zawiera ono znacznie więcej kwasów omega-3 oraz sprzężonego kwasu linolowego (CLA) w porównaniu do mleka konwencjonalnego. Te składniki mają silne właściwości przeciwzapalne i mogą zmniejszać ryzyko chorób serca oraz niektórych nowotworów.

ZOBACZ: Jakie produkty gwałtownie podnoszą ciśnienie. Lista może zaskoczyć

Mleko krowie pozostaje też świetnym źródłem łatwo przyswajalnego wapnia oraz witaminy D. Badania wykazały, że osoby regularnie je spożywające mają znacznie mniejsze szanse na zachorowanie na osteoporozę. Warto też zaznaczyć, że najzdrowsze jest mleko pochodzące od krów wypasanych na pastwiskach i karmionych naturalną paszą, bez dodatku antybiotyków i hormonów wzrostu.

Alternatywy roślinne - czy dorównują mleku krowiemu?

W ostatnich latach rynek zalała fala roślinnych napojów, czasem korzystających z nazwy "mleko": sojowe, migdałowe czy owsiane alternatywy zyskują na popularności, szczególnie wśród osób z nietolerancją laktozy lub na diecie wegańskiej. Czy jednak pod względem wartości odżywczych mają one do zaoferowania coś ekstra?

Dziś wiemy już, że mleko roślinne może być równie wartościowe, a w niektórych aspektach nawet przewyższać mleko krowie - pod warunkiem odpowiedniego wzbogacenia.

Napoje sojowe fortyfikowane wapniem i witaminą D mogą dostarczyć porównywalną ilość tych składników co mleko krowie. Co więcej, takie mleko ze względu na proces wytwarzania będzie zawierało o wiele mniej nasyconych kwasów tłuszczowych, a więcej tych nienasyconych, korzystniejszych dla zdrowia.

Mleko migdałowe to dziś cenione źródło witaminy E, która ma silne właściwości antyoksydacyjne. To powstałe z owsa wyróżnia się wysoką zawartością błonnika, który korzystnie wpływa na pracę jelit i poziom cholesterolu we krwi.

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie "mleczne napoje roślinne" są sobie równe. Eksperci zalecają wybieranie produktów bez dodatku cukru i sztucznych substancji słodzących, za to wzbogaconych w wapń i witaminy.

Mleko kozie i owcze - superfoods w czystej formie?

Choć mleko kozie i owcze nie są tak popularne jak krowie, najnowsze badania sugerują, że mogą one stanowić cenne uzupełnienie diety. Mleko kozie okazało się być bogatsze w niektóre składniki mineralne, takie jak wapń, fosfor i potas.

Co więcej, zawiera ono mniejsze cząsteczki tłuszczu, co sprawia, że jest łatwiej przyswajalne przez organizm. Badania wykazały również, że mleko od kozy może być lepiej tolerowane przez osoby z łagodną nietolerancją laktozy.

Z kolei mleko owcze wyróżnia się wysoką zawartością białka oraz kwasów tłuszczowych omega-3. Jego regularne spożywanie może przyczyniać się do poprawy profilu lipidowego krwi, zmniejszając ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Dodatkowo, mleko to zawiera wyjątkowo wysokie stężenie witamin z grupy B, w tym kwasu foliowego, co czyni je cennym elementem diety kobiet w ciąży.

Warto jednak pamiętać, że zarówno mleko kozie, jak i owcze charakteryzują się intensywniejszym smakiem w porównaniu do mleka krowiego, co może stanowić barierę dla niektórych konsumentów. Z całą pewnością warto jednak stopniowo wprowadzać je do diety i krok po kroku przyzwyczajać się do ich specyficznego smaku i zapachu.

red / polsatnews.pl