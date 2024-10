- W poniedziałek wystąpię do prezydenta Andrzeja Dudy o nadanie Orderu Orła Białego generałowi Tadeuszowi Jordanowi Rozwadowskiemu - zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości upamiętniających Wincentego Witosa. Dodał, że Rozwadowski jest "generałem bez pomników", który zasługuje na to, aby uczcić jego pamięć.

W Wierzchosławicach w Małopolsce trwają uroczystości związane z Zaduszkami Witosowymi, upamiętniające Wincentego Witosa i bohaterów ruchu ludowego. W ich trakcie głos zabrał wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który wskazał, że godni pamięci są również inni bohaterowie historyczni.

- Jednym z naszych bohaterów jest wspaniały żołnierz, generał, twórca filozofii zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej: Tadeusz Jordan Rozwadowski - powiedział stanowczo wicepremier. - Generał więziony, upokorzony, doprowadzony do przedwczesnej śmierci - wyliczał.

Kosiniak-Kamysz zaapelował do Polaków. Chodzi o zapomnianego bohatera

Szef MON podkreślił, że miejsce pochówku generała nie jest znane. Zgodnie z jego wolą pierwotnie spoczął na Cmentarzu Obrońców Lwowa, jednak ten po 1945 roku został częściowo zniszczony.

Polscy patrioci ukryli wówczas jego ciało, lecz nie przekazali informacji o tym, gdzie spoczęło. - Musimy odnaleźć to miejsce i godnie pochować bohatera generała Tadeusza Rozwadowskiego - zaapelował wicepremier.

ZOBACZ: Władysław Kosiniak-Kamysz apeluje do koalicjantów. "Wspólny kandydat"

Jak wskazał Kosiniak-Kamysz, dokładnie 29 października 1918 roku Tadeusz Rozwadowski został powołany na pierwszego szefa Sztabu Generalnego, wówczas szefa Sztabu Wojsk Polskich. - Tworzył strukturę armii w odradzającej się ojczyźnie. Musiał budować jedność Polski rozdartej przez zaborców przez 123 lata - mówił szef MON.

Deklaracja szefa MON: Wystąpię do prezydenta o nadanie Orderu Orła Białego

- Jutro (w poniedziałek - red.), w naszym wspólnym imieniu, wystąpię do prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy o nadanie Orderu Orła Białego generałowi Tadeuszowi Jordanowi Rozwadowskiemu, generałowi bez pomników, z wątłą jeszcze pamięcią w narodzie, który razem z Witosem niósł Polskę do wolności i do patriotyzmu - zadeklarował wicepremier.

Tadeusz Rozwadowski był jednym z najważniejszych dowódców w historii Polski. To między innymi dzięki niemu doszło do zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej. W czasie zamachu majowego w 1926 roku stanął po stronie wojsk broniących legalnych, konstytucyjnych władz RP. Okoliczności jego śmierci pozostają nieznane.

ZOBACZ: Władysław Kosiniak-Kamysz ogłasza sukces. "Polska może czuć się bezpieczna"

Podczas uroczystości wicepremier mówił ponadto o największych zagrożeniach dla Polski: między innymi o wojnie hybrydowej na granicy i w cyberprzestrzeni oraz aktach sabotażu. - Musimy dziś obronić Polskę przed imperium zła, które się odradza - zaapelował.