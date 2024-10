Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w piątek, że przyszłoroczny budżet na obronność będzie rekordowy. Na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 186 mld złotych. Wydatki pokryte będą z budżetu państwa oraz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Jak podkreślił Kosiniak-Kamysz, to swego rodzaju "polisa ubezpieczeniowa", dzięki której "Polska może czuć się bezpieczna".

Podczas piątkowej konferencji prasowej szef MON przekazał, że w przyszłym roku w budżecie na obronność znajdzie się rekordowe 186 mld 600 mln zł.



Zdaniem Kosiniaka-Kamysza dzięki temu nasz kraj może czuć się bezpieczny, bo "Polska przekracza zobowiązania państwa NATO, które są na poziomie 2 proc. PKB". Tymczasem w 2025 r. nasz kraj wyda na zbrojenia aż 4,7 proc. PKB. Tyle przynajmniej zapisano w budżecie.

MON podsumowuje działania. Rekordowe wydatki na obronność w 2025 r.

Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z mediami w momencie, w którym budżet został skierowany do parlamentu, co polityk wyraźnie podkreślał, nawiązując do krytyki opozycji.



- Niektórzy mówili, że będziemy likwidować, zwijać armię, zmniejszać jej liczebność, zmniejszać wydatki. Niektórzy dzisiaj próbują to jeszcze powiedzieć, ordynarnie kłamią - stwierdził.

Jak dodał, Polska ma obecnie wiele priorytetów, a sytuacja budżetowa jest "napięta". Jednocześnie zapewnił jednak, że cały rząd, na czele z premierem Donaldem Tuskiem, a także i pozostałe siły polityczne, zgadzają się co do tego, że wydatki na obronność są priorytetem.

Kosiniak-Kamysz wskazał cele na czteroletnią kadencję. Ważna deklaracja dla powodzian

Zgodnie z zapowiedziami szefa MON, Polska zamierza skupić się na działaniach w myśl trzech przyświecających rządowi zasad: budowania wspólnoty narodowej, siły w sojuszach i dobrze funkcjonującej, zorganizowanej armii. - To cele na cztery lata kadencji - oświadczył polityk.



Kosiniak-Kamysz zwrócił także uwagę na zagrożenia, w tym ogromną dezinformację stosowaną przez adwersarzy.

- Szczególnie to się ujawniło podczas powodzi, ujawnia się w sprawie granicy, bezpieczeństwa granicy, ujawnia się w sprawie modernizacji i wydatków na zbrojenia - podkreślił.



Prezes PSL obiecał ponadto, że pomoc w ramach operacji "Feniks", której celem jest m.in. walka ze skutkami powodzi, będzie trwała "tak długo, jak trzeba będzie".