Prognoza pogody dla Poznania. Co przyniesie dzień?

Poranek w Poznaniu przywita nas temperaturą od 9,5 do 14,3 st. Celsjusza. Od wschodu słońca do godziny 11:00 niebo będzie bezchmurne, co pozwoli na szybkie ocieplenie.

Temperatura odczuwalna będzie nieznacznie niższa od rzeczywistej, ale wciąż komfortowa. Wiatr utrzyma się na poziomie 7,1-8,1 km/h, co nie powinno wpływać na odczuwanie chłodu. Indeks UV będzie niski.

Popołudniowa prognoza dla Poznania

W godzinach popołudniowych, od 12:00 do 17:00, temperatura wzrośnie do maksymalnych 17,5 st. C. Niebo pozostanie bezchmurne, a lekki wiatr osłabnie do 3,7-8,1 km/h, co jeszcze bardziej umili popołudniowe spacery. Indeks UV pozostanie na niskim poziomie, więc można cieszyć się słońcem bez obaw.

Wieczór i noc w Poznaniu

Po godzinie 17:00 temperatura zacznie stopniowo spadać, osiągając 11,7 st. Celsjusza do północy. Wieczór przyniesie niewielkie zachmurzenie, które przejdzie w duże zachmurzenie w późnych godzinach wieczornych. Wiatr nieco przyspieszy do 6,4-7,3 km/h, ale nie będzie to znacząco odczuwalne.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Od 00:00 do 03:00 temperatura utrzyma się w zakresie 10,3-11,1 st. Celsjusza, z niewielkim zachmurzeniem. Wiatr osiągnie prędkość 8,0-8,4 km/h.

Od 04:00 do 07:00 temperatura spadnie do 9,5-10,1 st., a niebo będzie bezchmurne. Wiatr nieznacznie osłabnie do 7,7-8,0 km/h.

Od 08:00 do 11:00 temperatura wzrośnie z 9,5 do 14,3 st. Bezchmurne niebo i wiatr o prędkości 7,1-8,1 km/h.

Od 12:00 do 15:00 temperatura osiągnie 15,7-17,5 st. Bezchmurne niebo, a wiatr osłabnie do 3,7-8,1 km/h.

Od 16:00 do 19:00 temperatura zacznie spadać do 13,4 st. z małym zachmurzeniem. Wiatr o prędkości 3,7-5,8 km/h.

Od 20:00 do 23:00 temperatura wyniesie od 11,7 do 12,8 st. z dużym zachmurzeniem. Wiatr osiągnie prędkość 6,4-7,3 km/h.

Porównanie historyczne

Dzisiejsza pogoda będzie znacząco różnić się od ostatnich dni. W ciągu minionego tygodnia dominowały chłodne poranki z temperaturami poniżej 7 st. Celsjusza i częste mgły. Dziś, przy bezchmurnym niebie i wyższych temperaturach, będziemy cieszyć się zupełnie inną aurą.

red / polsatnews.pl