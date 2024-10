To idealny sposób na suszenie grzybów. Zachowują swój smak i aromat

Jak ususzysz grzyby jesienią, taką będziesz mieć grzybową zimą. Wbrew pozorom nie jest to łatwy proces. W zależności od zastosowanej metody grzyby będą miały mniej lub bardziej intensywny aromat i smak. A to przecież właśnie dla nich spędzasz od września do listopada długie godziny w lesie.

Dzięki procesowi suszenia wilgoć jest szybko odprowadzana z grzybów, co zapobiega rozwojowi pleśni, a bakterie tracą korzystne warunki do namnażania. Wydłuża to przydatność produktu do spożycia. Dlatego suszone grzyby mogą bez szwanku przetrwać przez cały rok - aż do następnego sezonu.

Te gatunki warto ususzyć

Nie wszystkie grzyby nadają się do suszenia. Odpowiednie będą wszystkie gatunki mniej nasiąkające wodą i z suchą powierzchnią kapelusza. Są to:

borowiki,

podgrzybki,

koźlarze.

Maślaków i opieńków nie warto suszyć. Tracą w tym procesie smak, a także aromat. Zdecydowanie lepiej, jeśli je zamarynujesz albo przygotujesz z nich świeży sos.

Klasyka gatunku, czyli suszenie za pomocą piekarnika

Suszenie grzybów w piekarniku to teoretycznie najmniej wymagająca metoda. Wystarczy przecież wrzucić do środka oczyszczone kawałki grzybów i poczekać aż wyschną.

W praktyce jednak często kończy się to upieczeniem okazów, a nie ich ususzeniem. Warto podejść do tego procesu z rozwagą. Zalecamy poniższe kroki:

Ułóż grzyby na blasze wyłożonej papierem do pieczenia albo na ruszcie,

Ustaw termoobieg,

Nagrzej piekarnik do temperatury 50 stopni Celsjusza,

Uchyl drzwiczki do piekarnika.

Cały proces suszenia może zająć nawet osiem godzin. Nie pozostawiaj zebranych skarbów lasu bez nadzoru. Co jakiś czas odwracaj je, aby wysuszyły się perfekcyjnie z każdej strony.

Specjalna suszarka może pomóc

Grzyby bezpiecznie ususzysz w suszarce do owoców i warzyw. Wystarczy, że pokroisz wszystkie zebrane okazy na mniejsze kawałki i ułożysz na sitkach ustawianych w urządzeniu piętrowo.

Nastaw temperaturę na 50 stopni Celsjusza, a następnie odczekaj do pięciu godzin. Nie musisz zmieniać ułożenia kawałków tak jak w piekarniku. W tym przypadku ruch powietrza generowany przez urządzenie wysuszy wszystkie grzyby dokładnie z każdej strony.

Suszenie grzybów na świeżym powietrzu

Jeśli zbierasz grzyby u schyłku lata, gdy dni są jeszcze ciepłe i wyjątkowo słoneczne, możesz pokusić się o ich suszenie na świeżym powietrzu. Niestety, jest to czasochłonny proces, który wymaga sporego zaangażowania. Z drugiej strony może stać się doskonałą okazją do ciekawej zabawy z dziećmi.

Wszystkie grzyby pokrój na średniej wielkości kawałki i nawlecz na nitkę za pomocą dużej igły. Nitka powinna być gruba, aby nie przecięła gąbczastej struktury borowików, podgrzybków ani koźlarzy.

Gdy skończysz, powieś te "korale grzybowe" w słonecznym i przewiewnym miejscu. Ta metoda suszenia może zająć nawet dwa dni. Na noc warto zabrać grzyby do domu i ułożyć je na przykład na kaloryferze. W przeciwnym razie wilgotne nocne powietrze może negatywnie wpłynąć na cały proces suszenia i jakość uzyskanego suszu.

