Dzień w Poznaniu zapowiada się wyjątkowo przyjemnie, z bezchmurnym niebem i temperaturami, które z pewnością umilą piątkowe plany. Wschód słońca o 07:34 otworzy dzień pełen słonecznych chwil, a zachód o 17:38 zakończy go w równie spokojnej aurze. Temperatura maksymalna osiągnie 17,8 st. Celsjusza, a minimalna spadnie do 7,3 st. Prawdopodobieństwo opadów jest zerowe.

Piątkowy poranek w Poznaniu przyniesie temperatury od 7,3 do 13,2 st. Celsjusza. Odczuwalna temperatura będzie nieco niższa, wahając się od 4,9 do 12,1 st. Niebo pozostanie bezchmurne, a wiatr będzie wiał z prędkością od 12,3 do 13,9 km/h, co zapewni rześki początek dnia.

Popołudniowa prognoza dla Poznania

W południe temperatura zacznie wzrastać, osiągając w szczytowym momencie 17,8 st. Celsjusza około godziny 15. Ta odczuwalna będzie wynosić od 14 do 16,9 st. Bezchmurne niebo i umiarkowany wiatr o prędkości do 15,3 km/h będą sprzyjać spacerom i aktywnościom na świeżym powietrzu.

Wieczór i noc w Poznaniu

Wieczorem, po godzinie 18:00, temperatura zacznie stopniowo spadać, osiągając od 13,8 do 12,9 st. Celsjusza. Odczuwalna temperatura będzie nieco niższa, od 12,8 do 12,1 st.

Początkowo niebo pozostanie bezchmurne, jednak w późniejszych godzinach wieczornych pojawi się duże zachmurzenie. Wiatr będzie słabł, osiągając prędkość od 10,2 do 11,3 km/h, co zapewni spokojny koniec dnia.

Prognoza godzinowa

Od 00:00 do 06:00 temperatura będzie stopniowo spadać z 8,5 do 7,5 st. Celsjusza, przy bezchmurnym niebie. Wiatr osiągnie prędkość około 12,7 km/h.

Od 07:00 do 11:00 temperatura wzrośnie z 7,3 do 13,2 st. Niebo pozostanie bezchmurne, a wiatr będzie nieco silniejszy, osiągając prędkość 13,9 km/h.

Od 12:00 do 17:00 temperatura będzie się wahać od 15,0 do 17,8 st. Niebo będzie bezchmurne, a wiatr umiarkowany, z prędkością do 15,3 km/h.

Od 18:00 do 23:00 temperatura spadnie z 13,8 do 12,9 st. Początkowo niebo będzie bezchmurne, ale później pojawi się duże zachmurzenie. Wiatr będzie wiał z prędkością około 10,2 km/h.

Porównanie historyczne

Dzisiejsza pogoda w Poznaniu będzie znacznie cieplejsza niż w poprzednich dniach. Średnia temperatura w ciągu ostatnich pięciu dni wynosiła około 8,1 st. Celsjusza, z przewagą bezchmurnych dni, lecz znacznie chłodniejszych. Dzisiejszy dzień przynosi więc wyraźne ocieplenie, które z pewnością zostanie docenione po chłodniejszych dniach z zamgleniami i dużym zachmurzeniem.

Warto wykorzystać ten piękny, słoneczny dzień na aktywność na świeżym powietrzu, ciesząc się łagodnym wiatrem i przyjemnymi temperaturami. Pamiętajmy, że ciepłe dni jesienią to doskonała okazja do spacerów wśród kolorowych liści.

