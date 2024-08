Pierwsza edycja programu Czyste Powietrze rozpoczęła się w 2018 roku. Według planów program ten ma być realizowany do 2029 roku. Jest on skierowany do osób fizycznych, które posiadają własną nieruchomość w postaci domu lub mieszkania z wyodrębnioną księgą wieczystą w domu jednorodzinnym.

Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze

Środki z programu przeznaczone są na podniesienie efektywności energetycznej istniejących już budynków, głównie poprzez wymianę źródła ciepła, montaż paneli fotowoltaicznych oraz termomodernizację, która obejmuje między innymi wymianę okien i drzwi. Wysokość dotacji zależy od dochodu beneficjenta.

ZOBACZ: Komu przysługują dodatkowe dni wole i ile ich jest? Lista zaskakuje

Dopłaty mogą pokryć część kosztów zakupu i montażu okien albo umożliwić całkowity zwrot wydatków na termomodernizację i wymianę okien. Należy zaznaczyć, że fundusze z dotacji są przeznaczone wyłącznie na prace w budynku już istniejącym, a nie w obiekcie, który nie został jeszcze oddany do użytku.

Poziomy dofinansowania. Można otrzymać do 100% dotacji na wymianę okien

Podstawowy poziom dofinansowania przeznaczony jest dla osób, których roczne dochody nie przekroczyły 135 tysięcy złotych. Pod uwagę brany jest roczny dochód tylko wnioskodawcy. Dotacja do wymiany okien może wynieść do 40 procent kosztów kwalifikowanych.

Podwyższony poziom dofinansowania jest dedykowany gospodarstwom domowym, w których miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2651 zł w jednoosobowym. Dotacja na wymianę okien może wynieść do 70 procent kosztów kwalifikowanych.

Z najwyższego poziomu dotacji mogą skorzystać wnioskodawcy, których miesięczny dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1090 zł, a w jednoosobowym 1526 zł. W tym przypadku istnieje możliwość otrzymania dofinansowania nawet do 100 procent kosztów kwalifikowanych.

Warunki do spełnienia w programie Czyste Powietrze

Osoby, które chcą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany okien w programie Czyste Powietrze powinny wykazać swoje dochody. Ponadto po przeprowadzonych pracach musi zostać osiągnięty przynajmniej jeden wskaźnik termomodernizacji.

Zapotrzebowanie na energię użytkową powinno spaść do 80 kWh na metr kwadratowy na rok. Innym warunkiem jest zmniejszenie o 40 procent zapotrzebowania na energię użytkową. Po wykonanych pracach musi zostać przeprowadzony audyt energetyczny, który będzie stanowił potwierdzenie spełnienia jednego z wymogów. Warto pamiętać też o tym, że pozwolenie na budowę domu musi być wydane przed 1 stycznia 2014 roku.

ZOBACZ: Odliczyć można nawet 100 tysięcy. Kto ma możliwość skorzystania z ulgi?

Jakie koszty obejmuje dofinansowanie?

Dotacja jest przeznaczona na zakup i montaż energooszczędnych okien, drzwi balkonowych, okien dachowych oraz konstrukcji szklanych nieotwieranych. Dofinansowanie objęte są także koszty zakupu i montażu materiałów budowlanych, które będą niezbędne do wykonania prac montażowych.

Ponadto okna muszą spełniać określone wymogi termoizolacyjności – obecnie minimalna izolacyjność termiczna okna to Uw=0,9 W/(m²K). W ramach programu Czyste Powietrze możliwa jest również wymiana drzwi i bram garażowych z całkowitym zwrotem poniesionych kosztów. Warunki otrzymania wsparcia dla drzwi i bram garażowych są takie same, jak dla okien.

red / polsatnews.pl