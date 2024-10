Poranek w Warszawie rozpocznie się od bezchmurnego nieba, z temperaturą od 6,6 st. Celsjusza o wschodzie słońca, stopniowo wzrastającą do 11,3 st. do godziny 11:00.

Temperatura odczuwalna będzie nieco niższa, w granicach 5,1-9,6 st. C., ze względu na delikatny wiatr z prędkością do 10,7 km/h.

Popołudniowa prognoza dla Warszawy

W godzinach popołudniowych, od 12 do 17, temperatura wzrośnie do maksymalnej wartości 15,3 st. Celsjusza. Odczuwalna wyniesie od 11,2 do 13,8 st. Niebo pozostanie bezchmurne, a wiatr nieznacznie osłabnie, osiągając prędkość do 10,8 km/h.

Wieczór i noc w Warszawie

Wieczorem i nocą, od 18, temperatura zacznie stopniowo spadać, osiągając 9,8 st. Celsjusza przed północą. Odczuwalna temperatura w tym czasie będzie w granicach 8,9-10,9 st. Wiatr pozostanie łagodny, z prędkością około 8,2 km/h. Niebo nadal będzie bezchmurne, co sprzyjać będzie obserwacji gwiazd.

Prognoza godzinowa

Od 00:00 do 06:00 temperatura wyniesie od 6,9 do 8,8 st. Celsjusza, przy bezchmurnym niebie i łagodnym wietrze o prędkości do 7,6 km/h.

Od 07:00 do 11:00 temperatura wzrośnie z 6,6 do 11,3 st., a niebo pozostanie bezchmurne. Wiatr osiągnie prędkość do 10,7 km/h.

Od 12:00 do 15:00 temperatura będzie się wahać od 12,9 do 15,3 st. Niebo będzie bezchmurne, a wiatr umiarkowany, do 10,8 km/h.

Od 16:00 do 19:00 temperatura spadnie z 14,9 do 11,6 st., przy łagodnym wietrze do 8,2 km/h.

Od 20:00 do 23:00 temperatura będzie wahać się od 11,0 do 9,8 st. Celsjusza, z bezchmurnym niebem. Wiatr będzie wiał z prędkością około 8,2 km/h.

Porównanie historyczne

W porównaniu do ostatnich dni, dzisiejsza pogoda w Warszawie będzie znacznie cieplejsza. Przez ostatni tydzień temperatury były niższe, z maksymalną wartością 10,2 st. Celsjusza 22 października. Dziś temperatura osiągnie przyjemne 15,3 st. Celsjusza, co stanowi miłą odmianę po chłodniejszych dniach.

