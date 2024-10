Z najnowszego badania CBOS wynika, że poparcie dla rządu Donalda Tuska deklaruje 34 proc. respondentów. Oznacza to spadek o 1 pkt procentowy w stosunku z badaniem wrześniowym.

Z kolei przeciwnikami rządu zadeklarowało się 39 proc. respondentów. To wzrost o 1 pkt procentowy w porównaniu z poprzednim badaniem.

ZOBACZ: Tak Polacy mówią o sytuacji w kraju. Jest nowy sondaż

24 proc. pytanych przez CBOS Polaków jest obojętnych w tej kwestii, zaś 3 proc. nie ma zdania. Miesiąc wcześniej obojętność wobec rządzących deklarowało 23 proc. ankietowanych, a 4 proc. nie miało zdania.

W innym październikowym badaniu CBOS respondentów zapytano o ocenę działalności Sejmu. 48 proc. badanych oceniło ją pozytywnie, zaś 36 proc. negatywnie. Z kolei Senat otrzymał 37 proc. pozytywnych ocen i 38 proc. negatywnych.

Sondaż CBOS. Pogorszenie ocen działań rządu

CBOS podkreśla, że w relatywnie największym stopniu pogorszyły się oceny działalności rządu. Zmniejszył się odsetek ocen pozytywnych - wyniósł on 37 proc., co oznacza spadek o 3 pkt. procentowe. Nie zmieniła się za to liczba opinii negatywnych – 48 proc. badanych ma krytyczne zdanie o pracy gabinetu Tuska. 15 proc. nie ma opinii na ten temat.

Z badania wynika również, że lepsze zdanie o działaniach rządu mają kobiety (39 proc. ocen pozytywnych) niż mężczyźni (35 proc.).

Sondaż. Wyborcy poszczególnych partii oceniają rząd

Pozytywne opinie na temat działalności obecnego rządu mają głównie wyborcy Koalicji Obywatelskiej - 91 proc. ankietowanych. Dobrze oceniło je także 61 proc. wyborców Trzeciej Drogi i 48 proc. Lewicy.

W tym samym czasie rośnie odsetek głosów krytycznych wobec dokonań rządu Donalda Tuska wśród wyborców Lewicy - 23 proc. w sierpniu, 32 proc. we wrześniu i 43 proc. w październiku.

Zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji w zdecydowanej większości negatywnie oceniają dotychczasowe wyniki działalności rządu (odpowiednio: 90 i 83 proc. głosów krytycznych).

Według CBOS w porównaniu z wrześniem obniżyła się też akceptacja dla Donalda Tuska jako premiera. Zadowolenie z faktu, że sprawuje on funkcję szefa rządu, deklaruje ponad jedna trzecia badanych (36 proc., spadek o 2 pkt). Tak jak w ubiegłym miesiącu 50 proc. Polaków nie jest zadowolona z tego, że Donald Tusk jest premierem.

Badanie CBOS. KO skończyła "okres miodowy"

Jak czytamy w komentarzu do badania, "jedynie w 'miodowym' okresie pracy nowego rządu (od stycznia do czerwca tego roku), poza dwoma wyjątkami (marzec – kwiecień), wśród ogółu dorosłych Polaków zwolenników rządu było mniej więcej tylu samo lub nawet więcej niż jego przeciwników".

Natomiast od lipca liczba głosów niezadowolonych z gabinetu Tuska jest większa niż liczba zadowolonych. "Jednak układ ten zmienia się tylko w niewielkim zakresie. Warto dodać, że wśród zapewniających o swoim udziale w wyborach parlamentarnych zwolenników rządu wciąż jest minimalnie więcej niż jego przeciwników" - zaznaczają twórcy badania.