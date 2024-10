W Polsce rośnie liczba osób, które nie są zadowolone z aktualnej sytuacji w kraju. O tym, że idzie ona w dobrym kierunku, w pierwszej połowie października mówiło 31 proc. badanych - a to spadek o 5 punktów proc. względem września. Z sondażu CBOS wynika też, że negatywny stosunek do zmian w Polsce mają m.in. mieszkańcy mniejszych miast i zwolennicy Konfederacji oraz PiS.

Jak wynika z najnowszego sondażu CBOS, w nastrojach społecznych widoczne jest pogorszenie zarówno w wymiarze ocen, jak i przewidywań na najbliższe 12 miesięcy. W porównaniu z wrześniem o 5 pkt. proc. zmniejszył się odsetek badanych uważających, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku.

Nie zmienił się natomiast procent negatywnie oceniających stan w kraju, a o 3 pkt. proc. więcej jest osób niemających sprecyzowanego zdania na ten temat.

Coraz mniej Polaków jest zadowolonych z sytuacji w kraju

We wrześniu o tym, że sprawy w naszym kraju zmierzają w dobrym kierunku przekonanych było 36 proc. respondentów, a 47 proc. miało zdanie przeciwne. Poglądu na ten temat nie wyraziło wówczas 18 proc.

Zadowolenie z rozwoju sytuacji w Polsce częściej niż inni wyrażają mieszkańcy największych miast, absolwenci wyższych uczelni, badani o dochodach wynoszących co najmniej 6 tys. zł na osobę, dobrze oceniający warunki materialne swoich gospodarstw domowych, a w grupach społeczno-zawodowych najczęściej przedstawiciele kadry kierowniczej i specjaliści z wyższym wykształceniem.

Z kolei negatywny stosunek do kierunku zmian w Polsce mają mieszkańcy mniejszych miast: do 100 tys. mieszkańców, ankietowani z wykształceniem zasadniczym zawodowym, uzyskujący najniższe dochody - do 1999 zł na osobę i niezadowoleni z warunków materialnych własnych gospodarstw domowych.

Postrzeganie ogólnej sytuacji w kraju zależy również od orientacji światopoglądowej i poglądów politycznych. Relatywnie dobrze oceniają ją osoby niepraktykujące religijnie, utożsamiające się z lewicą, sympatycy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Niezadowolenie - badani praktykujący religijnie kilka razy w tygodniu, zwolennicy Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości.

20 proc. badanych (spadek o 2 pkt. proc. w stosunku do września) prognozuje, że sytuacja się poprawi. 36 proc. uważa, że się nie zmieni (spadek o punkt proc.). 35 proc. sądzi, że sytuacja pogorszy się (wzrost o 3 pkt. proc.). 9 proc. nie ma na ten temat zdania (wzrost o punkt proc.).

Polacy oceniają poziom życia, sytuację gospodarczą i warunki materialne

W ciągu ostatniego miesiąca pogorszyła się też ocena sytuacji politycznej. 41 proc. badanych ocenia ją jako złą (wzrost o 3 p. proc.). Przeciwnego zdania jest 17 proc. (spadek o 2 p. proc.). Jako ani dobrą, ani złą widzi ją 36 proc. (spadek o 2 p. proc.). Zdania nie ma 7 proc. (wzrost o 2 p. proc.)

W pierwszej połowie października 27 proc. prognozowało pogorszenie sytuacji politycznej (wzrost o 4 p. proc.). Przeciwnego zdania było 19 proc. (wzrost o punkt proc.). 44 proc. zakłada utrzymanie status quo (spadek o 5 p. proc.). Zdania na ten temat nie miało 9 proc. (spadek o punkt proc.).

Sytuację gospodarczą jako dobrą ocenia 31 proc. badanych (wzrost o 2 p. proc.). Przeciwnego zdania jest 29 proc. (wzrost o 3 p. proc.). Jako ani dobrą, ani złą widzi ją 34 proc. (spadek o 6 p. proc.). Zdania nie ma 6 proc. (wzrost o punkt proc.).

Częściej niż pozostali zadowoleni z sytuacji gospodarczej są najmłodsi badani w wieku 18–24 lata, mieszkańcy największych miast, absolwenci wyższych uczelni, respondenci z gospodarstw domowych dochodach wynoszących co najmniej 6000 zł na osobę i dobrze oceniający warunków materialnych własnych gospodarstw domowych.

W pierwszej połowie października poprawę sytuacji gospodarczej przewidywało 20 proc. (spadek o 2 p. proc.). Przeciwnego zdania było 31 proc. (wzrost o 2 p. proc.). 38 proc. zakłada utrzymanie status quo (tyle samo co we wrześniu). Zdania nie miało 11 proc. (wzrost o punkt proc.).

Sondaż CBOS. Zbadano nastroje Polaków

W ocenie 60 proc. badanych im i ich rodzinom żyje się dobrze (spadek o 2 p. proc.). 33 proc. ocenia, że żyje im się przeciętnie (tyle samo co we wrześniu), a 6 proc., że źle (wzrost o punkt proc.).

Jeśli chodzi o ocenę warunków materialnych swoich gospodarstw domowych 61 proc. respondentów uważa, że są one dobre (wzrost o 7 p. proc.), 33 proc. że ani dobre, ani złe (spadek o 6 p. proc.), a 6 proc. że są one złe (spadek o punkt proc.)

W pierwszej połowie października 54 proc. badanych prognozowało, że w ciągu najbliższego roku poziom życia ich i ich rodzin się nie zmieni (wzrost o 2 p. proc.). Pogorszenia spodziewało się 18 proc. (wzrost o punkt proc.), a 17 proc. polepszenia (spadek o 3 p. proc.). Zdania nie miało 11 proc. (tyle samo co we wrześniu).

21 proc. ankietowany oczekuje w ciągu najbliższego roku poprawy warunków materialnych swojego gospodarstwa domowego (wzrost o 2 p. proc.). Pogorszenia obawia się 17 proc. (tyle samo co we wrześniu). 61 proc. jest przekonanych o utrzymaniu się obecnego stanu (spadek o 2 p. proc.).

Badanie zrealizowano od 3 do 13 października 2024 r. na próbie liczącej 1025 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał jedną z metod badania: 59,9 proc. wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 24,7 proc. - wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), 15,4 proc. - samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę.