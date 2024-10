Temat pracy z Wigilię powraca niemal każdego roku jak bumerang. Rok temu rząd podjął decyzję, aby 24 grudnia, który wypadał wtedy w niedzielę handlową, był dniem wolnym od pracy. Była to jednak jednorazowa zmiana.

Wkrótce jednak dzień poprzedzający święto Bożego Narodzenia może na stałe wejść do kalendarza dni wolnych od pracy. Wszystko za sprawą Lewicy, która zamierza złożyć projekt ustawy w tej sprawie.

- Wolna Wigilia dla wszystkich. (...) Kładziemy projekt ustawy na stole i wysyłamy jasny sygnał: Lewica chce, żeby Wigilia była wolna od pracy - powiedziała na antenie radia Tok FM minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

"Ucieszą się rodziny i te wierzące, i te niewierzące"

Przypomniała, że w wielu miejscach pracodawcy i tak już teraz wypuszczają pracowników wcześniej. - Teraz należałoby, żeby prawo w końcu nadążyło za tą rzeczywistością i pozwoliło ludziom na przygotowanie kolacji wigilijnej, na przygotowanie się do świąt, na przyjazd do rodzin. (...) Ucieszą się rodziny i te wierzące, i te niewierzące - mówiła.

Polityk ma nadzieję, że uda się to wprowadzić jeszcze w tym roku. - Ja chciałabym, żeby to było już w tym roku, ale to, jak szybko będzie projekt poselski procedowany przez parlament, to już nie moje decyzje. (...) To projekt poselski, więc ja tutaj nie chciałabym wychodzić przed szereg. To są rozmowy, które czekają przedstawicieli klubu - zaznaczyła.

Minister póki co nie precyzuje, jak wolna Wigilia wpłynęłaby na ograniczenia w handlu. - O tym, jak miałby funkcjonować handel w Wigilię, jakie tu miałyby być ograniczenia zamiast całkowitego zamknięcia, będziemy rozmawiać - powiedziała.

Dni wolne od pracy w 2024 roku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2024 roku mamy 13 dni ustawowo wolnych od pracy. Do końca roku zostały nam już tylko cztery takie dni. Jeśli propozycja Lewicy weszłaby w życie, byłoby ich pięć.

1 stycznia - Nowy Rok

- Nowy Rok 6 stycznia - Święto Trzech Króli

- Święto Trzech Króli 31 marca - pierwszy dzień Wielkiej Nocy

- pierwszy dzień Wielkiej Nocy 1 kwietnia - drugi dzień Wielkiej Nocy

- drugi dzień Wielkiej Nocy 1 maja - Święto Pracy

- Święto Pracy 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja

- Święto Narodowe Trzeciego Maja 19 maja - Zielone Świątki

- Zielone Świątki 30 maja - Boże Ciało

- Boże Ciało 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

- Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 1 listopada - Wszystkich Świętych

- Wszystkich Świętych 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

- Narodowe Święto Niepodległości 25 grudnia - Boże Narodzenie

- Boże Narodzenie 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia

