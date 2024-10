Jesień już w pełni, więc Polacy masowo wyszli do lasów w poszukiwaniu grzybów. Z pewnością wielu zbieraczy poluje na cenionego za walory smakowe prawdziwka, czyli borowika szlachetnego. Nie każdy wie, że ma on niezwykle rzadkiego kuzyna. Jego zerwanie jest surowo zabronione. Można za to zapłacić sporą karę.