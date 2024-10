Leśnicy z Białowieży podzielili się wyjątkowym odkryciem w jednym z lasów na Podlasiu. "To, co widzicie na zdjęciach - to tak naprawdę dość rzadkie zjawisko" - podkreślają. Jednemu z nich udało się zaobserwować owocniki chlorówki, czyli grzyba, który barwi drzewa, najczęściej dęby, na nietypowy kolor.