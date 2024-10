Poranek w Krakowie zacznie się od małego zachmurzenia, które stopniowo będzie ustępować na rzecz bezchmurnego nieba. Od godziny 07:00 do 11:00 temperatura wzrośnie z 6,3 do 12,2 st. Celsjusza. Wiatr będzie łagodny, osiągając prędkość od 5,8 do 14,7 km/h, co powinno sprzyjać porannym spacerom lub rowerowym dojazdom do pracy.

Zachmurzenie będzie małe, a prawdopodobieństwo opadów zerowe, co sprawi, że można śmiało planować aktywności na świeżym powietrzu.

Popołudniowa prognoza dla Krakowa

Po południu temperatura osiągnie swoje maksimum na poziomie 15,4 st. Celsjusza około godziny 15:00. Od 12:00 do 17:00 możemy spodziewać się zmiennego zachmurzenia z okresowymi przejaśnieniami, a odczuwalna temperatura będzie w granicach 12,5 do 14,3 st. C.

ZOBACZ: Dofinansowanie do wymiany okien: komu przysługuje i na jakie kwoty można liczyć?

Wiatr nieco przyspieszy, osiągając prędkość 17,7 km/h. Indeks UV pozostanie na niskim poziomie, więc nie ma potrzeby stosowania dodatkowych środków ochrony przeciwsłonecznej.

Wieczór i noc w Krakowie

Wieczorem i w nocy czeka nas bezchmurne niebo. Od 18:00 do północy temperatura stopniowo spadnie z 10,8 do 8,1 st. C. Wiatr będzie się stopniowo uspokajał, osiągając prędkość od 13,5 do 8,2 km/h. Można się spodziewać, że wieczór będzie spokojny, a brak opadów utrzyma się do rana.

Godzinowa prognoza

Od 00:00 do 06:00 temperatura będzie się wahać od 8,7 do 6,6 st. Celsjusza, ze zmiennym zachmurzeniem. Wiatr będzie słaby, od 5,1 do 6,4 km/h.

Od 06:00 do 09:00 temperatura wzrośnie z 6,6 do 8,5 st. Celsjusza, a niebo będzie się przejaśniać. Wiatr osiągnie prędkość 9,2 km/h.

Od 09:00 do 12:00 temperatura wzrośnie z 8,5 do 13,6 st., z małym zachmurzeniem. Wiatr zwiększy się do 16,1 km/h.

Od 12:00 do 15:00 temperatura wzrośnie z 13,6 do 15,4 st., z umiarkowanym zachmurzeniem. Wiatr osiągnie prędkość 17,7 km/h.

Od 15:00 do 18:00 temperatura spadnie z 15,4 do 10,8 st., a niebo będzie bezchmurne. Wiatr zmniejszy prędkość do 13,5 km/h.

Od 18:00 do 23:00 temperatura będzie spadać z 10,8 do 8,1 st. Celsjusza, z bezchmurnym niebem. Wiatr będzie się stopniowo uspokajał.

ZOBACZ: Czego nie jeść przed snem. Te produkty koniecznie wpisz na czarną listę

Porównanie historyczne

Dzisiejszy dzień w Krakowie zapowiada się cieplejszy niż ostatnie pięć dni, kiedy temperatura oscylowała wokół 4-6 st. Celsjusza z dominującym dużym zachmurzeniem. Dzisiaj będziemy mogli cieszyć się znacznie wyższymi temperaturami i większą ilością słońca, co jest miłą odmianą od chłodniejszych i bardziej pochmurnych dni.

WIDEO: Prognoza pogody - poniedziałek, 21 października - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red / polsatnews.pl