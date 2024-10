Czwartek zapowiada się wyjątkowo słonecznie i ciepło jak na końcówkę października. W Poznaniu dzień rozpoczniemy wschodem słońca o godzinie 07:32, a zakończymy zachodem o 17:40. Maksymalna temperatura osiągnie 15,4 st. Celsjusza, a minimalna spadnie do 7,2 st. Przez cały dzień możemy spodziewać się bezchmurnego nieba oraz lekkiego wiatru o prędkości do 12,9 km/h. Nie będzie padać.

Poranek w Poznaniu będzie chłodny, z temperaturą od 7,2 st. Celsjusza tuż po wschodzie słońca. Warunki pogodowe sprzyjają spacerom, ponieważ niebo pozostanie bezchmurne, a wiatr będzie delikatny, z prędkością od 4,3 do 6,4 km/h.

Do godziny 11:00 temperatura wzrośnie do 12,2 st. C., a odczuwalna temperatura będzie niewiele niższa, co zapewni komfortową aurę na początek dnia.

Popołudniowa prognoza dla Poznania

Po południu, między godziną 12:00 a 17:00, temperatura osiągnie swoje maksimum - 15,4 st. o godzinie 15. Bezchmurne niebo oraz łagodny wiatr o prędkości do 12,9 km/h będą sprzyjać spacerom i innym aktywnościom na świeżym powietrzu. Indeks UV pozostanie niski, co oznacza, że nie ma konieczności stosowania dodatkowej ochrony przeciwsłonecznej.

Wieczór i noc w Poznaniu

Wieczorem, po godzinie 18:00, temperatura zacznie stopniowo spadać, osiągając 9,2 st. C. przed północą. Niebo pozostanie bezchmurne, a wiatr będzie nieco silniejszy, osiągając prędkość do 12,5 km/h.

Warunki te będą sprzyjać wieczornym spacerom, chociaż warto pomyśleć o cieplejszym ubraniu, gdyż temperatura będzie odczuwalnie niższa.

Prognoza godzinowa

Od 06:00 do 09:00 temperatura wzrośnie z 7,5 do 8,7 st. Celsjusza, przy bezchmurnym niebie. Wiatr osiągnie prędkość od 4,4 do 6,4 km/h.

Od 10:00 do 13:00 temperatura wzrośnie z 10,7 do 14,5 st., a niebo nadal pozostanie bezchmurne. Wiatr będzie słaby, do 11,8 kilometrów na godzinę.

Od 14:00 do 17:00 temperatura utrzyma się pomiędzy 15,1 a 13,3 st., a wiatr osiągnie prędkość do 12,9 km/h.

Od 18:00 do 23:00 temperatura spadnie z 11,5 do 9,2 st. Celsjusza, a niebo pozostanie bezchmurne. Wiatr przyspieszy do 12,5 km/h.

Porównanie historyczne

W porównaniu do ostatnich dni, dzisiejsza pogoda w Poznaniu będzie zdecydowanie najcieplejsza. W poprzednich dniach temperatury maksymalne wynosiły od 6,8 do 10,3 st. Celsjusza. Ponadto, w ostatnich dniach przeważało duże zachmurzenie, które ustąpi miejsca dzisiejszemu bezchmurnemu niebu.

Na dzisiejszy dzień warto zaplanować aktywności na świeżym powietrzu - czy to spacer, czy wycieczkę rowerową. Ciepłe i słoneczne warunki pogodowe będą idealne do cieszenia się urokami jesieni.

