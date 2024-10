- Są dowody na to, że Korea Północna wysłała swoich żołnierzy do Rosji - potwierdził sekretarz obrony USA Lloyd J. Austin. Jak podkreślił, jeśli wojska Pjongjangu dołączą do wojny w Ukrainie, będzie to "bardzo poważny problem". Uznał przy tym, iż proszenie o pomoc Kim Dzong Una świadczy o desperacji Władimira Putina.

Korea Południowa oraz Ukraina oskarżyły reżim Kim Dzong Una, że wysłał swoich żołnierzy na pomoc Rosji. Doniesienia potwierdził podczas środowej konferencji prasowej szef Pentagonu Lloyd J. Austin. - Mam dowody na to, że wojska Korei Północnej przebywają na terytorium Rosji. Czym dokładnie się zajmują? To kwestia, którą będziemy monitorować - zapewnił.

ZOBACZ: Rosjanie złapali zbiegłych koreańskich żołnierzy. "Mogą zostać zmuszeni"

Jego zdaniem jeśli żołnierze z Korei Północnej dołączą do wojny w Ukrainie, to będzie "bardzo poważny problem", który wpłynie na sytuację w Europie i w regionie Indo-Pacyfiku. Jak dodał, jest to przejaw desperacji Władimira Putina. - Może być w jeszcze większych tarapatach, niż myśleliśmy - uznał, przypominając, że rosyjski przywódca zabiega o dostawy broni z Korei Północnej i Iranu.

Wojska Korei Północnej w Rosji. Mają trafić do obwodu kurskiego

Wcześniej polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował, że wojska Korei Północnej nie trafiły jeszcze na front w Ukrainie - przebywają na nadal na Dalekim Wschodzie w Rosji. - Mam nadzieję, że Korea Południowa wyciągnie z tego wnioski i będzie chciała zwiększyć swoją pomoc dla Ukrainy - skomentował.

ZOBACZ: Współpraca Korei Północnej z Rosją. Zełenski apeluje do sojuszników

W piątek południowokoreańska agencja wywiadowcza ujawniła, że ma potwierdzenie o wysłaniu przez Koreę Północną na początku października do Rosji 1,5 tys. żołnierzy sił specjalnych. Zdaniem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego żołnierzy Pjongjangu może być znacznie więcej. Z danych wywiadu Kijowa wynika, że 10 tys. mundurowych przygotowuje się do dołączenia do rosyjskich sił.

Szef Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Andrij Kowalenko uważa, że Rosja początkowo planuje wykorzystać dodatkowe siły podczas walk w obwodzie kurskim.- Pierwsze oddziały mają trafić do obwodu kurskiego w Rosji 23 października - stwierdził z kolei szef wywiadu obronnego Ukrainy Kyryło Budanow.